“Échec de la connexion” : pourquoi Windows 11 affiche ce message depuis quelques jours quand on essaie d’ouvrir sa session ?

Plusieurs utilisateurs ont eu la mauvaise surprise récemment de ne plus pouvoir se connecter à leur session Windows 11. En cause, une nouvelle mesure de sécurité imposée par Microsoft qui, sur le papier, est une excellente idée. Encore aurait-il fallu prévenir tout le monde.

Il y a des nouveautés de Windows 11 qui arrivent avec un cadeau empoisonné. Si vous n'avez qu'un seul PC à la maison, vous n'avez probablement rien remarqué d'étrange ces derniers jours. Mais si vous possédez plusieurs machines, ou que vous travaillez dans une entreprise qui utilise Windows, vous avez peut-être eu quelques problèmes à vous connecter à votre session. Plusieurs utilisateurs reçoivent en effet un message d'erreur en entrant leurs identifiants.

Un message qui s'affiche même lorsque les identifiants en question sont les bons. De même, il est soudainement devenu impossible de consulter des dossiers partagés sur un réseau, ou encore de se connecter à un Bureau à distance. Bref, il s'est clairement passé quelque chose à propos des connexions réseau de Windows 11 ces derniers jours. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas d'un bug. La mauvaise, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour régler le problème.

Pourquoi Windows 11 ne veut plus que vous vous connectiez à votre session

En effet, la situation a été (oserait-on dire “pour une fois”) totalement prévue par Microsoft. Comme nous l'expliquent nos confrères de Neowin, la firme de Redmond a subitement décidé de ne plus autoriser que plusieurs PC partagent le même identifiant de sécurité, aussi appelé SID. Ce dernier sert à identifier une machine sur un réseau, un peu comme une adresse IP. Or, il est possible de copier son SID sur un autre ordinateur pour gagner du temps, en clonant une installation Windows par exemple.

Le problème, c'est que cette pratique ouvre la porte à de nombreuses failles de sécurité que les pirates ne se privent pas d'exploiter. À cause de cette dernière, il devient en effet beaucoup plus simple d'infiltrer un réseau à partir d'un seul point d'accès, puisque les identifiants restent les mêmes. Microsoft a donc opté pour une solution radicale pour refermer la brèche : interdire purement et simplement la duplication des SID sur un même réseau.

Pour résoudre les problèmes de connexion, l'éditeur appelle donc à passer par l'utilitaire Sysprep, qui nettoie complètement une session pour la rendre de nouveau utilisable.

