Windows 11 : retoucher vos images va devenir aussi simple qu’un clic droit

La dernière version Preview de Windows 11 propose une nouveauté qui va ravir les amateurs de retouches photos rapides. Un clic droit suffira à accéder à plusieurs options parmi les plus utilisées.

Il était une fois Windows

Vous avez sûrement déjà modifié une photo sur votre ordinateur. Pas besoin d'être un professionnel de Photoshop ou d'un logiciel similaire pour cela : l'intelligence artificielle peut se charger des demandes les plus courantes avec de plus en plus d'efficacité.

Windows 11 l'a bien compris et continue d'intégrer un maximum d'outils en ce sens au sein du système. Nous ne parlons pas ici de l'apparition de l'assistant IA Copilot dans le menu contextuel, celui qui s'ouvre après un clic droit sur un fichier.

Il est toujours question de clic droit, certes, mais avec des options plus spécifiques et bien pensées. Si vous êtes inscrit au programme Windows Insider pour recevoir les mises à jour de Windows en avance, vous pouvez les essayer dès maintenant via le Canal Dev. Installez le build 26200.5603 et les nouveautés concernées seront visibles.

Windows 11 proposera bientôt la retouche photo en (presque) un seul clic

Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-dessous, l'Explorateur de Fichiers de Windows 11 affiche ce que Microsoft appelle des Actions IA. En faisant un clic droit sur un fichier image en .jpg, .jpeg ou .png (d'autres formats suivront) puis en allant sur Actions IA, 4 possibilités s'offrent à vous.

La première permet de lancer une recherche Bing par image pour, entre autres, obtenir des informations sur ce que représente le fichier, traduire le texte affiché, etc. Les 3 autres options permettent de retoucher l'image très simplement :

Flouter l'arrière-plan avec Photos : l'application Photos s'ouvre et détecte l'arrière-plan pour le flouter. L'intensité peut être modifiée, de même que la zone floutée à l'aide d'un pinceau.

: l'application Photos s'ouvre et détecte l'arrière-plan pour le flouter. L'intensité peut être modifiée, de même que la zone floutée à l'aide d'un pinceau. Effacer un objet avec Photos : même principe, mais pour supprimer un élément indésirable du cliché. C'est à vous de définir lequel.

: même principe, mais pour supprimer un élément indésirable du cliché. C'est à vous de définir lequel. Supprimer l'arrière-plan avec Paint : le célèbre logiciel de Microsoft peut se charger d'effacer tout ce qui est derrière le sujet principal d'une photo.

Il faudra bien sûr que les résultats soient à la hauteur, mais pouvoir déclencher ces retouches avec un clic droit reste un gain de temps appréciable. L'ajout des Actions IA dans l'Explorateur de Fichiers ne sont pas les seules nouveautés du build Preview 26200.5603 de Windows 11. Vous pouvez toutes les retrouver sur la page dédié du site de Microsoft.