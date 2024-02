Windows 11 : l’application Photos peut désormais supprimer les éléments gênants de vos images en un clic

Windows 11 continue d’implémenter des fonctionnalités IA dans ses applications natives et s’inspire cette fois de Photoshop pour améliorer Photos. Dans la dernière build de l’utilitaire, les Insiders retrouvent en effet un outil leur permettant de supprimer un élément d’une image simplement en sélectionnant avec leur souris. Pratique pour obtenir la photo parfaite en quelques secondes.

Il est bien loin le temps où l’application Photos de Windows était une simple visionneuse d’image. Depuis plusieurs mois, Microsoft s’attache à faire de celle-ci une véritable alternative aux autres galeries plus avancées, en s’inspirant notamment de ce qu’est capable de faire Google Photos. C’est ainsi que les utilisateurs ont pu voir arriver de nombreuses fonctionnalités de retouche, dont certaines sont basées sur l’intelligence artificielle.

Microsoft n’allait pas donc s’arrêter en si bon chemin. De fait, la dernière version de l’application Photos disponible pour les Insiders intègre une nouvelle fonctionnalité de retouche, là encore basée sur l’IA. Les utilisateurs de Google Photos — voire de Photoshop — la reconnaître immédiatement, puisqu’il s’agit ni plus ni moins d’une gomme magique. Passez celle-ci sur un élément de votre image et celui-ci sera automatiquement remplacé par l’arrière-plan.

La gomme magique arrive dans Photos sur Windows 11

Cette gomme magique s’appelle ici « Generative erase » et fait donc principalement ce que son nom indique. Elle permet d’effacer un élément gênant d’une photo simplement en le sélectionnant avec sa souris. L’application prendra alors en compte les couleurs et textures qui l’entourent pour le faire disparaître comme si de rien n’était. Le tout, sans avoir besoin de passer par un long tutoriel pour Photoshop.

Bonne nouvelle, cette fonctionnalité arrivera également, à terme, sur Windows 10 et les versions Arm64 de Windows 11. Il en sera de même pour le floutage et la suppression de l’arrière-plan, disponibles depuis peu. À noter qu’une fonctionnalité similaire existe déjà au sein de Photos. Microsoft présente Generative erase comme une version améliorée de celle-ci, qui permet concrètement de faire la même chose mais en un seul clic. On espère que celle-ci tiendra toutes ses promesses.

Source : Microsoft