Windows 10 aura droit au Wi-Fi 7 finalement, comme Windows 11

Alors qu'on pensait que Windows 10 devait faire une croix sur le Wi-Fi 7, de nouvelles informations sur le site d'Intel révèlent que le système d'exploitation y aura bien droit au final.



Depuis la sortie de Windows 11, Microsoft pousse plus ou moins subtilement les utilisateurs à passer à le dernière version de son système d'exploitation. Par exemple en déployant son outil de sauvegarde sur Windows 10, mais pas exactement le même. Sans compter que depuis quelques mois, on sait que Windows 10 ne recevra plus de mises à jour majeures. Si cela ne suffisait pas à convaincre les irréductibles, un document révélé le mois dernier laissait penser qu'il ne sera pas non plus compatible avec le Wi-Fi 7. Mais visiblement, l'information était erronée.

Ce n'est pas un communiqué officiel qui nous l'apprend, mais la fiche technique de deux modules Wi-Fi 7 Intel récemment ajoutés à son site Web. Ainsi le Intel Wi-Fi 7 BE200 et le Intel Wi-Fi 7 BE202, dont les noms de codes respectifs sont Gale Peak 2 et Misty Peak, indiquent bien Windows 10 dans les systèmes supportés. Windows 11 et Linux le sont aussi, mais pas ChromeOS, alors qu'il faisait partie de la liste dans le document d'août.

Windows 10 sera bien compatible Wi-Fi 7, c'est Intel qui le dit

Qu'apporte concrètement le Wi-Fi 7 ? Pour faire simple, une vitesse largement supérieure aux normes actuelles les plus rapides. Si on le compare au Wi-Fi 6 ou au Wi-Fi 6E, la norme 7 est 4,8 fois plus véloce que le premier et 2,4 fois plus que le second. Le débit théorique maximum du Wi-Fi 7 est de 46 Gb/s, quand celui du 6 “plafonne” à 9,6 Gb/s, ce qui est déjà beaucoup. Sur le papier, le gain est donc très important, même si bien sûr il sera réduit par la qualité de votre connexion, les interférences éventuelles, la distance par rapport à la box…

Le support du Wi-Fi 7 sur Windows 10 est une très bonne nouvelle pour qui voudrait profiter des dernières avancées de l'Internet sans fil sans forcément passer à un nouveau système d'exploitation. C’est d'autant plus vrai pour les parcs informatiques des entreprises où une mise à jour majeure peut vite se révéler un vrai casse-tête. Rappelons-nous également que Windows 10 est encore aujourd'hui beaucoup plus utilisé que Windows 11.