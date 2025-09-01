Windows 11 : cette application ultra puissante permet d’installer l’OS sur les PC non compatibles, et bien plus

Flyobee était déjà une application particulièrement intéressantes pour les utilisateurs ne pouvant pas installer Windows 11. Mais depuis sa dernière mise à jour, elle est presque devenue indispensable pour quiconque se trouvant sur le système d'exploitation. Petit tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités.

Depuis la sortie officielle de Windows 11, de nombreux outils permettant d'installer le système d'exploitation sur tous les PC voient le jour. Et pour cause : si vous êtes concernés, vous n'êtes probablement pas sans savoir que Microsoft bloque la mise à jour depuis Windows 10 sur de nombreuses machines. La coupable ? La fameuse puce TPM 2.0, nécessaire pour installer le dernier OS.

Et les choses ne s'arrangent pas pour les utilisateurs lésés : depuis le mois de février 2025, la firme de Redmond a coupé les vannes d'une méthode qui permettait de contourner les restrictions de sécurité pour installer Windows 11. Si vous faites partie des derniers retardataires à ne pas avoir profité de cette technique, pas de panique. Une application permet encore d'installer le système d'exploitation, en plus d'offrir de nombreux autres avantages.

Flyobee, l'incroyable couteau-suisse pour Windows 11

Repérée par nos confrères de XDA Developers, Flyobee (anciennement FlyBy) est outil tout-en-un qui vous permettra d'installer Windows 11 sur n'importe quel PC en quelques clics – ce qui en fait déjà une application particulièrement intéressante. Mais elle ne s'arrête pas là : en plus d'installer Windows 11, Flyobee vous permet de le customiser à volonté.

Sur le même sujet – La dernière mise à jour de Windows 11 endommage-t-elle votre SSD ? Ce fabricant répond à la controverse



Plutôt que de vous rendre dans les paramètres après installation, l'application vous permet, pêle-mêle, de configurer directement Windows 11 en mode sombre, de choisir votre navigateur Internet par défaut, le langage par défaut, la disposition de la barre des tâches, et bien d'autres choses. Autrement dit, Flyobee vous permet de personnaliser votre expérience avant même d'installer le système d'exploitation.

Cerise sur le gâteau : le processus est on ne plus simple. Il suffit pour installer l'outil via le lien ci-dessous et de suivre les étapes indiquées dans l'utilitaire. Seul bémol, Microsoft risque de ne pas apprécier et ne va certainement pas se priver de le faire savoir.