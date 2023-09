Windows 11 se perfectionne, la Tesla Model 3 Highland se dévoile, c’est le récap’ de la semaine

Microsoft corrige un défaut de Windows 11, Tesla lève le voile sur la nouvelle Model 3, le Huawei Mate 60 Pro est capable de passer des appels par satellite, c’est le récap’ de la semaine.

Les utilisateurs de Windows 11 seront ravis d’apprendre que Microsoft a enfin corrigé un défaut majeur du système. On profite de ce récap’ de la semaine pour vous présenter la nouvelle Model 3 de Tesla et le Mate 60 Pro de Huawei. Aux États-Unis, le Kia Challenge continu et plusieurs villes américaines ont décidé de se liguer contre les constructeurs Kia et Hyundai.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 11

Le système d’exploitation s’améliore encore ! En effet, Microsoft a enfin corrigé un défaut pénible qui ouvrait par défaut vos liens Web via le navigateur Edge lorsque vous faisiez des recherches dans les paramètres de Windows. Désormais, grâce à la mise à jour bêta de Windows 11, vous pourrez ouvrir les liens systèmes sur le navigateur par défaut de votre choix.

La nouvelle Model 3 se dévoile enfin

Tesla vient d’officialiser le lancement de sa nouvelle Model 3 et il est temps de découvrir tout ce que l’on sait des modifications apportées à cette nouvelle version, connue jusqu’à présent sous le nom de Project Highland. Performances, nouvelles fonctionnalités, design, on vous dit tout ce que l’on sait de la berline électrique dans notre actu dédiée.

Ils finissent au tribunal après avoir posté un avis négatif sur un commerce

Après avoir subi des menaces et avoir été victime de harcèlement au travail, un ancien employé de commerce de cigarettes électroniques décide de poster un avis négatif sur l’établissement via le compte Google de sa compagne. L’employeur décide de se défendre et porte plainte contre son salarié. À la fin du mois d’août 2023, le tribunal manque d’éléments et le verdict tombe : l’ex-salarié et sa compagne sont relaxés.

Huawei lance le premier smartphone qui vous permettra de passer des appels par satellite

Huawei a créé la surprise en lançant son Mate 60 Pro, un smartphone haut de gamme qui a la particularité de pouvoir passer des appels et envoyer des SMS par satellite. Les propriétaires du Mate 60 Pro n’auront donc pas besoin de signal réseau pour joindre leurs contacts. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour tout savoir de ce nouvel appareil Huawei, vendu environ 888 euros hors taxes.

Le Kia Challenge sur TikTok continue de faire des ravages aux États-Unis

Un challenge TikTok pose actuellement problème aux États-Unis et certaines villes américaines ont décidé de se battre. En effet, un défi stupide incite les utilisateurs à dérober des voitures des marques Hyundai et Kia et les vols ne cessent d’augmenter. Certaines municipalités ont donc décidé de se liguer contre les deux constructeurs, les accusant de vendre des véhicules sans dispositif de sécurité.

Nos tests de la semaine

Honor Watch 4 : un bon rapport qualité/prix mais un manque de modernité

La Honor Watch 4 saura vous séduire si vous cherchez une montre connectée au bon rapport qualité/prix et au design discret et passe-partout. On adore son écran lumineux, ses programmes sportifs gratuits et sa bonne autonomie, sauf lorsque vous utilisez la montre à son plein potentiel. Attention, le système de fixation des bracelets n’est pas pratique et vous ne pourrez pas connecter la Watch 4 à une autre application sportive.

Vivo V29 Lite : un smartphone séduisant, à condition de ne pas avoir besoin de puissance

Si vous cherchez un smartphone à moins de 350 euros, le Vivo V29 Lite pourrait retenir votre attention. Cela étant dit, outre son tarif attractif, son joli design et son chargeur inclus, il est certain que ce produit n’est pas adapté si vous êtes un gamer ou si vous souhaitez faire de belles photos, notamment de nuit.

Honor Magic V2 : un smartphone pliable en avance sur la concurrence

Le Magic V2 a enfin été dévoilé et nous avons eu l’occasion de prendre en main ce nouveau smartphone pliable de Honor. C’est un smartphone particulièrement léger puisqu’il pèse 231 grammes et c’est également le plus fin au monde avec ses 9,9 mm replié. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour tout connaître du nouveau smartphone pliable « à la Fold » de Honor.

