Windows 11 : Microsoft supprime enfin ce comportement pénible qui touche tous les utilisateurs

Dans la dernière version bêta de Windows 11, Microsoft corrige un défaut que le système traînait depuis bien trop longtemps. Nos choix en matière de navigateur Web vont enfin être totalement respectés.

Nous le disons souvent sur ce site. Windows 11 est un système d'exploitation qui ne cesse de s'améliorer à un rythme soutenu. Pas une semaine ne passe sans que l'on apprenne l'arrivée d'une nouveauté comme les paramètres rapides ou la possibilité de désinstaller de nombreuses applications indésirables. Il y a cependant un petit grain de sable dans cette machine autrement bien huilée. Un comportement présent depuis longtemps, certes ponctuel, mais néanmoins pénible.

Vous en avez forcément fait les frais au moins une fois. Vous naviguez dans les paramètres de Windows à la recherche d'un renseignement, vous cliquez sur le lien indiqué afin d'en apprendre plus, et c'est le navigateur Edge qui s'ouvre. Vous l'aviez presque oublié celui-là. Non pas qu'il s'agit d'un mauvais navigateur, loin de là. Mais ce n'est tout simplement pas celui que vous avez choisi par défaut pour ouvrir les liens Web. Microsoft y remédie enfin.

Dans Windows 11, le liens système s'ouvriront dans le navigateur par défaut au lieu de Edge

Ces liens sont proposés par ce que l'entreprise appelle les “composants du système Windows”. Jusqu'à présent, impossible de changer ce comportement. Dans la dernière mise à jour bêta de Windows 11, disponible sur le canal développeur, on peut lire que désormais, tous les liens système s'ouvriront sur le navigateur par défaut. On note aussi que cela concerne uniquement les utilisateurs de l'Espace économique européen, dont la France fait partie.

Microsoft ne dit pas ce qui motive ce choix, mais on soupçonne les multiples régulations votées par la Commission Européenne d'y être pour quelque chose. Même si vous faites partie du programme Windows Insider pour recevoir les mises à jour bêta, il est possible que vous ne voyez pas le changement pour le moment. Il existe cependant un moyen d'activer la fonction en avance grâce à l'outil interne “StagingTool” de Microsoft que la firme a dévoilé sans le vouloir. Consultez ce guide pour savoir comment faire.