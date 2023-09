Test Honor Watch 4 : une bonne autonomie mais peu d’adaptabilité

À l’occasion de l’IFA 2023 de Berlin, Honor présente sa nouvelle montre connectée, la Watch 4. Elle remplace dans une certaine mesure la Watch GS3 dévoilée au printemps 2022. Abandonnant le boîtier circulaire des anciennes montres de Honor, la Watch 4 veut draguer ceux qui n’ont pas les moyens d’acheter une Apple Watch. Deux à trois fois moins chère que celle-ci, la Watch 4 s’appuie sur tous les atouts de la Watch GS3… et ses défauts.

Le marché des montres connectées est divisé en deux segments. D’un côté, l’Apple Watch et tous les concurrents qui s’en inspirent. Notamment Oppo. De l’autre, les smartwatches qui veulent justement marquer la différence avec un écran rond. Dans cette seconde catégorie, vous retrouvez la Galaxy Watch 6 de Samsung, la Pixel Watch de Google, ou encore la Watch 4 Pro de Huawei, pour ne citer que des modèles récents.

Jusqu’à présent, Honor suivait l’exemple de Huawei et de Samsung. Nous l’avions remarqué avec la Magic Watch 2 et la Watch GS Pro, deux modèles que nous avons testés dans nos colonnes. Nous l’avons également constaté avec la Watch GS3 que la marque a dévoilée au printemps 2022, en marge du lancement du Magic4 Pro. Leur point commun : un boîtier circulaire avec deux boutons physiques sur la tranche. Une ergonomie proche de l’horlogerie traditionnelle.

En 2023, changement de direction. Honor présente la Watch 4, sans préfixe Magic et sans suffixe GS. Et surtout sans écran circulaire. Ce nouvel accessoire connecté adopte avec une certaine minutie le design de l’Apple Watch classique. Le but ici est donc clair : Honor veut séduire ceux qui n’ont pas le budget pour acheter une montre d’Apple, même le modèle SE « le plus abordable ». Avec son prix plus agressif, que vaut la Watch 4 de Honor, notamment face à la concurrence américaine ? Réponse dans ce test complet.

La Watch 4 se décline en une seule version uniquement. Elle est dotée d’un boîtier 40 mm. Et elle est proposée en un seul coloris : noir. Il n’y a qu’une seule possibilité pour la couleur du bracelet dans la boîte : noir. Bien sûr, il existe d’autres couleurs de bracelet pour varier les plaisirs et marier l’accessoire avec votre tenue. Il n’existe pas non plus de version eSIM.

La Watch 4 est proposée à 149,90 euros. C’est beaucoup moins cher que la Watch GS3 présentée il y a un an et demi. Celle-ci était proposée à son lancement 229 euros ou 249 euros selon le modèle choisi. La Watch 4 est donc entre 80 et 100 euros moins onéreuse, le tout pour une fiche technique très similaire. Aujourd’hui, la Watch GS3 est vendue 179 euros et 199 euros selon la taille du boitier. La Watch 4 est donc toujours moins chère.

La montre veut concurrencer frontalement l’Apple Watch SE 2e génération, sortie en 2022. Celle-ci se décline en deux versions 40 et 44 mm. Elle est vendue entre 299 euros (WiFi seule, 40 mm, bracelet textile ou sport) et 439 euros (WiFi et eSIM, 44 mm, bracelet cuir ou acier inoxydable). La proposition de Honor est donc entre 2 et 3 fois moins chère. Mais l’expérience n’est pas la même non plus, comme nous le verrons.

La concurrence n’est pas limitée à Apple : face à la Watch 4, vous retrouvez la Watch Fit 2 chez Huawei, la Watch S1 Pro et la Redmi Watch 3 chez Xiaomi, ou encore la Galaxy Watch 4 chez Samsung (toujours au catalogue après deux ans de bons et loyaux services). Toutes ses montres sont aujourd’hui proposées entre 130 et 200 euros.

La Watch 4 est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site de Honor. Vous la trouverez également chez quelques distributeurs, comme Fnac, Darty et Amazon. La boîte inclut la montre, un bracelet préinstallé, un câble de chargement USB-A avec un galet aimanté adapté à la montre et un peu de lecture.

Design

Commençons ce test par un léger tour du propriétaire. Et un premier constat marque tout de suite : cette montre de Honor ressemble beaucoup à une Apple Watch. Vous retrouvez un boîtier rectangulaire en aluminium brossé, des tranches légèrement arrondies, un verre minéral surélevé pour l’écran, un dos en polycarbonate. Vous pouvez y voir plusieurs éléments, dont le cardiofréquencemètre et les connecteurs pour la recharge. La montre est évidemment étanche (certification 5ATM).

Nous pouvons observer quelques différences ergonomiques entre la Watch 4 et sa concurrente américaine. Première subtilité : les coins du boîtier sont légèrement plus arrondis chez Honor. Cela se voit aussi bien de face que de biais. La montre de Honor est ainsi visuellement plus un peu plus imposante sur le poignet.

Deuxième subtilité : l’épaisseur. La Watch 4 est légèrement plus épaisse que les Apple Watch (SE, Series 7 ou Series 8). La différence n’est pas très importante (0,5 mm). Mais elle se ressent quand la montre est portée. Notez que Honor reprend le module circulaire et convexe de la concurrence. Nous verrons dans la partie « capteurs » ceux que Honor a intégrés ici (spoiler : il n’y a rien de révolutionnaire).

Troisième différence, plus notable cette fois : les éléments techniques. La Watch 4 ne propose pas de couronne digitale et profite d’un seul bouton sur la tranche de droite. Il sert uniquement à accéder au menu principal avec toutes les applications installées (et à éteindre la montre). Toujours sur la tranche de droite, vous avez le haut-parleur dont la sortie mesure la même taille que celle de l’Apple Watch. Et à l’opposé, vous avez le microphone. Ces deux éléments servent notamment à répondre à un appel téléphonique depuis la montre. C’est parfois pratique, mais la qualité de la conversation est très moyenne.

Dernière subtilité, le système de fixation des bracelets est différent. Quand vous retournez la montre, vous pouvez voir le système qui permet de détacher les deux bracelets pour l’échanger contre un autre modèle. Débloquer le bracelet n’est pas très évident a priori : il faut pousser vers la gauche ou la droite le petit loquet. Nous y sommes arrivés à l’aide d’un outil pour ouvrir le tiroir à carte SIM des smartphones.

Ce n’est pas un système entièrement standardisé. Certes, la Watch 4 intègre des cornes compatibles avec les bracelets que vous retrouvez chez les horlogers et les bijoutiers. Et donc potentiellement avec les bracelets des précédentes montres connectées de la marque (sauf quelques exceptions). Mais le bracelet d’origine de la Watch 4 recouvre en partie les cornes de fixation. Ce ne serait pas le cas avec un bracelet standard. Et esthétiquement, c’est moins élégant.

Le bracelet livré avec la montre est noir. Il est fait en silicone et il est très doux au toucher. Il se ferme grâce à une bouche très classique. Et il y a une dizaine de positions pour s’adapter à toutes les tailles de poignet. Honor ne propose pas d’autres couleurs à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Écran

Restons à l’extérieur de la montre pour parler de l’écran. Un écran rectangulaire très pratique à utiliser. Cet écran mesure 1,75 pouce. Soit la plus grande taille pour une montre de Honor, le précédent record étant détenu par la Honor Watch ES de 2020 avec son écran de 1,64 pouce. Grâce à ce bel espace, vous avez une belle surface d’affichage pour toutes les informations pratiques, voire des raccourcis vers les fonctions les plus utiles.

L’écran est AMOLED. Il offre donc un excellent contraste pour une consommation d’énergie moindre. La luminosité globale est bonne. Par défaut, ce réglage est automatique, grâce à un capteur de lumière ambiante. Si le réglage par défaut ne vous convient pas, vous avez le choix entre 5 niveaux de luminosité. Nous vous conseillons de conserver le réglage par défaut.

D’autant qu’il est possible d’allumer l’écran pendant 5, 10 ou 15 minutes en permanence en utilisant un bouton du volet de paramétrage rapide. Notez aussi que l’écran est compatible Always-On. Par défaut, cette fonction est désactivée. Mais elle s’active facilement depuis les paramètres, avec la possibilité de changer le design de l’affichage. Vous pouvez programmer l’activation de l’Always-On (ce que nous vous conseillons si vous utilisez la fonction). Mais cela grèvera quand même beaucoup l’autonomie.

La colorimétrie de cet écran nous parait très contrastée, mais ce n’est pas un souci ici. En effet, cela améliore la lisibilité en extérieur. Et le respect des couleurs est totalement accessoire dans ce type de produit. Notez enfin que cette dalle est très réactive : elle répond parfaitement à toutes les sollicitations. En revanche, elle perd considérablement en précision si vous avez les doigts mouillés. Un mal qui touche quasiment toutes les smartwatches.

Le taux de rafraichissement est de 60 Hz et la fréquence d'échantillonnage tactile est de 120 Hz. La définition de l’écran est 450 pixels en hauteur et 390 pixels en largeur. Soit une résolution de 340 pixels par pouce. Plus que de bons chiffres, Honor offre à la Watch 4 la meilleure résolution de son catalogue de smartwatches, montant ainsi au-dessus des traditionnels 326 pixels par pouce. Et cerise sur le gâteau, la résolution de la Watch 4 dépasse même celle de la Watch SE, pour une plus grande précision des informations affichées. Bien joué.

Capteur et connectivité

Étudions maintenant tous les éléments mis à notre disposition dans la montre pour mesurer les signaux biométriques et l’environnement. Et nous commençons par les capteurs biométriques. La Watch 4 est équipée d’un cardiofréquencemètre, bien évidemment, couplé à un oxymètre pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Cet ensemble suffit pour mesurer vos efforts durant vos séances de sport, la qualité de votre sommeil et votre stress au quotidien (une fonction désactivée par défaut). Et les résultats sont plutôt cohérents.

C’est cependant un minimum syndical. Même si la montre est vendue sous la barre des 150 euros, nous regrettons évidemment la frugalité de l’offre. Les propositions concurrentes sont souvent plus étoffées, avec des ECG ou des thermomètres, permettant d’offrir des fonctions additionnelles. Ce ne sera pas le cas ici.

Côté capteurs environnementaux, le constat est globalement le même. Vous avez l’équipement usuel des montres connectées : accéléromètre, magnétomètre et gyroscope pour le calcul des mouvements sportifs, GPS pour la géolocalisation (randonnée, course et marche en extérieur) et Bluetooth (ici en version 5.2). L’accéléromètre et le gyroscope sont les principaux éléments qui vont mesurer les mouvements quand vous marchez (avec un résultat généralement assez cohérent, mais parfois un peu trop généreux) ou quand vous faites du sport.

La montre est capable de détecter automatiquement si vous avez entamé une activité sportive. Cette fonction n’est pas si utile que ça. Pour trois raisons. D’abord, elle consomme de l’énergie et grève la batterie. Ensuite, elle n’est compatible qu’avec une poignée d’activité : marche, course, vélo elliptique et rameur. C’est trop restrictif pour être vraiment utile. Enfin, la détection met beaucoup de temps à s’activer. En comparaison d’une Apple Watch, la Watch 4 prend deux fois plus de temps pour détecter une marche en extérieur.

La connexion Bluetooth sert à connecter la montre avec un smartphone, bien évidemment. Mais elle sert également à utiliser des écouteurs sans fil. L’appairage se fait directement depuis la montre (à partir du menu paramètres). Connecter des écouteurs à la montre à deux intérêts : pour prendre des appels et écouter de la musique.

Attention, pour ce deuxième usage, vous devez obligatoirement transférer des morceaux au format MP3 sur la montre. Mais c’est un usage qui est désuet à l’heure des plates-formes de streaming. En outre, il n’est évidemment pas possible d’y transférer des playlists en provenance de Spotify, Deezer, Apple Music ou Prime Music, contrairement à une Apple Watch par exemple. La montre compte 4 Go de mémoire interne, principalement dédiée à cet usage. Le transfert s’effectue directement depuis Honor Santé. Préférez utiliser vos écouteurs avec votre smartphone et contrôler la musique avec la montre, par exemple.

La connexion GPS, également présente dans les montres précédentes, ne nécessite pas la connexion à un smartphone pour fonctionner. En revanche, le capteur est positionné sur le dessus de la montre. Cela veut dire que la connexion est longue à se faire, même dans une zone dégagée. Et elle n’est pas toujours très stable, puisque vous faites des mouvements quand vous marchez ou quand vous courrez. C’est un défaut récurrent des montres qui ont deux ans ou plus.

La montre intègre un capteur NFC qui vous permet théoriquement de payer des achats. La fonction est malheureusement compatible uniquement avec Alipay, une plate-forme que nous n’avons pas l’habitude d’utiliser en occident. Évoquons également la présence d’un microphone et d’un haut-parleur. Ils servent principalement à prendre des appels en mains libres (mais cette solution est bien moins pratique qu’avec des écouteurs). Le micro peut certainement servir à interagir avec un assistant virtuel. Mais ce n’est pas disponible en France.

Comme pour les capteurs biométriques, il manque un élément important dans cette montre : un altimètre. Cet élément permet d’améliorer la mesure des efforts réalisés sur un parcours avec un dénivelé. C’est le cas de la randonnée, par exemple. Un altimètre ou un baromètre peut gérer cette information et améliorer plus encore le suivi des entrainements.

Batterie

Finissons l’étude des éléments hardware de la montre avec un sujet où Honor a toujours brillé : la batterie. Et plus précisément de l’autonomie. La Watch 4 dispose d’une batterie de 451 mAh. Soit autant que la Watch GS3. Cette capacité est 50 % plus élevée que celle de l’Apple Watch SE 2e génération. Honor continue donc d’offrir à ses montres une batterie plus que généreuse. Et c’est une bonne nouvelle, même si nous n’arrivons pas aux gargantuesques 790 mAh des Watch GS Pro et Pro 2.

Grâce à cette belle batterie, Honor annonce 15 jours d’autonomie en usage standard. Derrière cette déclaration, il y a deux informations à comprendre. D’abord, les 15 jours sont théoriquement atteints avec les réglages par défaut. Cela veut dire qu’il n’y a pas de SpO2 en permanence, mais il y a le monitoring du cœur et du sommeil. L’écran Always-On est désactivé et tous les réglages d’écran sont automatiques. Dans ce scénario, la détection de la position assise trop longue est active.

Deuxième information : pour atteindre les 15 jours, les séances de sport ne sont pas comprises, même les séances de marche en extérieur (parce que le GPS ponctionne beaucoup sur la batterie). Cette autonomie idéale ne compte pas non plus les appels audio et l’écoute musicale avec des écouteurs. L’autonomie réelle de la montre, en utilisant l’ensemble des services qu’elle propose, est donc moindre.

Nous avons utilisé la montre pendant une semaine complète et avons consommé 70 % de la batterie. Voici nos paramètres :

30 minutes de sport par jour (certaines avec utilisation du GPS)

Détection de la position assise

Monitoring cardiaque et sommeil 24/24

Pas d’appel audio

Pas d’écoute musicale

Pas d’écran Always-On

Si vous êtes un grand sportif, cette montre ne vous offrira donc pas l’autonomie annoncée. Mais vous pourrez quand même profiter d’une dizaine de jours sans avoir besoin de recharger. C’est toujours mieux que les 36 heures d’une Apple Watch. Attention également à l'autonomie de votre smartphone : celle-ci va évidemment fondre, puisque la connexion Bluetooth est active en permanence.

Une fois la montre déchargée, vous passez par la case recharge. La montre est livrée avec un accessoire USB qu’il vous faut brancher sur un adaptateur secteur. Il n’y a pas de charge rapide : il vous faut donc vous armer de patience, même si vous êtes équipés du chargeur rapide du Magic5 Pro. Il faut un peu moins d’une heure et demie pour passer de 0 % à 100 %. En 30 minutes, vous arrivez à 44 % et il faut 34 minutes pour atteindre les 50 %.

Interface

Étudions maintenant l’interface de la montre. Une interface appelée MagicOS 7.2, mais qui reprend en très grande partie l’héritage des montres Huawei et Honor sorties avant la séparation des deux entreprises. Vous disposez d’un écran d’accueil avec une watchface. Et le bouton sur la tranche permet d’ouvrir le menu principal avec toutes les applications disponibles : les exercices, les tests biométriques, les fonctions pratiques (musique, téléphone, météo, chronomètre, lampe-torche, etc.).

Depuis l’accueil, si vous glissez du haut vers le bas, vous ouvrez un volet de paramétrage rapide. Si vous glissez du bas vers le haut, vous ouvrez le volet de notification. Si vous glissez vers les côtés, vous avez différents écrans : météo, stress, fréquence cardiaque, contrôle de la musique. Anneaux santé (se lever, exercice et calories). Aucun changement n’a été apporté par Honor sur la gestuelle de l’interface.

Certaines watchfaces sont légèrement paramétrables. Mais elles sont rares. Pour adopter une autre watchface, si elle ne fait pas partie du package par défaut, il faut d’abord la télécharger dans la mémoire de la montre avant de l’activer (menu paramètres de la montre ou grâce à l’application mobile). Apple va un peu plus loin grâce aux « complications » qui sont des modules pour personnaliser à loisir certaines watchfaces. Honor ne va pas si loin.

Le nombre de disciplines prises en charge par la montre est très réduit. Course (intérieur et extérieur), marche (intérieur et extérieur), vélo (intérieur, extérieur et elliptique), fitness, yoga, corde à sauté, nage (intérieur et extérieur), rameur et un « autre » très vague. Là encore, la concurrence va beaucoup plus loin, que ce soit chez Huawei, Google, Samsung, Apple ou encore Fitbit.

Autre différence entre Honor et Apple ou Samsung, c’est l’évolutivité fonctionnelle. Il est possible d’installer des applications tierces sur les modèles équipés de wearOS ou watchOS. Sur la Watch 4, ce n’est pas possible : vous êtes tributaire du bon vouloir de la marque et de ses mises à jour. Chez les concurrents, vous avez une boutique applicative. Bien sûr, cette stratégie explique aussi pourquoi la Watch 4 écrase l’Apple Watch SE en termes d’autonomie. Un juste milieu pourrait presque être la meilleure solution.

Il existe ici une différence entre l’expérience iOS et Android. Elle concerne les SMS reçus. Il n’est pas possible de répondre à un SMS quand la montre est appairée à un iPhone. Cela est certainement dû au chiffrement des iMessages de bout en bout. Si vous êtes sous Android, vous pouvez répondre à un SMS. Mais vous ne pouvez sélectionner que des messages préenregistrés. Vous ne pouvez pas écrire un message. Dommage, car Apple le propose.

Application

Finissons ce test avec l’application Huawei Santé, que vous retrouvez aussi bien sur Android que sur iOS, mais pas sur HarmonyOS. D’ailleurs, que vous installiez Honor Santé en APK ou grâce à GSpace (ou un équivalent), la montre ne fonctionne pas avec le P60 Pro, par exemple. Si vous êtes équipé avec un smartphone Huawei (P40 Pro ou plus récent), choisissez plutôt une Huawei Watch.

L’application se découpe en quatre rubriques.

Santé qui est un tableau de bord où vous retrouvez toutes les informations collectées et interprétées par la montre.

Exercice qui propose des programmes sportifs dans différentes disciplines

Appareil qui permet de gérer et paramétrer la montre

Moi où sont rassemblées les données personnelles

Nous avons quelques remarques sur cette application. La première est globale : elle s’est largement améliorée avec le temps, notamment dans sa version iOS. Elle est plus fonctionnelle. Elle est plus visuelle. Il y a davantage d’informations et celles-ci sont mieux agencées, notamment dans le tableau de bord de l’onglet Santé. En revanche, elle ressemble encore beaucoup à celle utilisée par Honor quand la marque faisait partie de Huawei. Elle manque donc de sa propre personnalité.

L’onglet Exercice semble le moins important : il est pourtant le plus important au quotidien, puisque vous pouvez y retrouver des programmes sportifs gratuits. À l’image des montres Fitbit ou Apple, la Watch 4 fonctionne en temps réel avec son application. Si vous lancez un programme sportif à partir de cette dernière, la montre active automatiquement l’activité associée pour enregistrer la séance. Ainsi, le calcul des calories brulées sera plus précis. C’est une excellente amélioration par rapport aux anciennes montres de Honor, même si cela manque encore de variété. Mais c’est compris dans le prix de la montre.

Certaines disciplines accessibles dans l’onglet « exercice » sont accompagnées de vidéo en temps réel, comme dans Apple Fitness+. Il s’agit notamment de Yoga et Intérieur (celui-ci aurait dû s’appeler Fitness pour plus de clarté). Dans ce dernier, vous avez des programmes pour les débutants comme les experts, avec des exercices qui visent le haut du corps, le ventre, le dos ou le bas du corps. Les séances durent de 5 à 20 minutes. Et certaines ne nécessitent pas de matériel.

L’onglet Appareil permet de personnaliser la montre et son comportement. C’est ici que vous devez aller pour activer des notifications, copier des fichiers musicaux ou programmer votre réveil. En revanche, la montre ne va pas se caler sur les paramètres du téléphone pour fonctionner. Si vous avez programmé un passage en mode « ne pas déranger » ou un réveil sur votre mobile, ce n’est pas pour autant que la montre va l’utiliser. C’est décorrélé. Et inversement.

Plus loin, vous constatez rapidement que l’application ne propose aucun connecteur avec des applications externes ou avec les services santé et sport d’iOS et Android (Google Fit et Apple Santé / Forme). Finalement, le seul enrichissement proposé est la boutique intégrée de watchfaces. Pour obtenir de nouvelles fonctions, vous dépendez du bon vouloir de Honor…

L’application est quasiment identique sur iOS et sur Android. Il y a une différence notable entre les deux versions : celle d’iOS est dépourvue de la boutique de watchfaces. Il n’est pas possible d’en acheter une ou même d’en télécharger des gratuites depuis un iPhone. Vous devez donc vous contenter des quelques écrans installés par défaut.

Conclusion

La Watch 4 de Honor offre un bon rapport qualité prix. Elle n’est pas très chère pour une smartwatch et elle fonctionne bien. Elle est simple d’utilisation. Elle est facile à paramétrer. Elle est assez endurante. Et elle offre une bonne surface d’affichage. En outre, elle intègre des programmes sportifs gratuits, ce qui est plutôt rare.

Nous regrettons bien sûr certains défauts. Sa frugalité au niveau des capteurs embarqués et des activités sportives prises en charge. Son incapacité à travailler avec d’autres applications sportives et santé. Et son manque d’adaptabilité et d’évolutivité, notamment face à une Apple Watch SE. C’est d’autant plus vrai si vous êtes équipé d’un iPhone.

La Watch 4 de Honor est une montre plaisante pour tous ceux qui n’ont pas eu de montre connectée auparavant. Certes, vous trouverez un jour ou l’autre que ces limitations sont frustrantes, notamment quand vous la comparez à ces concurrentes chez Apple, Google et Samsung notamment. Mais pour satisfaire cette frustration, vous devrez payer plus cher…