Windows 11 : Microsoft fait marche arrière, la fonction IA Recall ne sera pas obligatoire

Bonne nouvelle pour les utilisateurs qui se soucient de leur vie privée, Microsoft ne rendra finalement pas obligatoire l’une des futures fonctionnalités de Windows 11 : Recall.

Trouver le juste équilibre entre les fonctionnalités innovantes et la protection de la vie privée des utilisateurs n’est jamais simple pour les entreprises. Microsoft s'est retrouvé sur cette corde raide avec l'introduction de la fonction « Recall » dans Windows 11, conçue pour les nouveaux « Copilot+ PC » équipés de processeurs Snapdragon. Initialement envisagé comme un outil révolutionnaire pour la recherche d'informations en continu, « Recall » a suscité des interrogations sur les implications potentielles en matière de protection de la vie privée, ce qui a incité Microsoft à réévaluer son approche.

La fonction « Recall » a été présentée comme changeant la donne, permettant aux utilisateurs de rechercher et de retrouver pratiquement tout ce qu'ils ont fait sur leur ordinateur. Pour ce faire, des captures d'écran étaient réalisées toutes les quelques secondes, qu'un système d'intelligence artificielle pouvait ensuite analyser pour localiser les informations souhaitées. Bien que le traitement ait été conçu pour être effectué sur l'appareil, des inquiétudes ont été soulevées quant aux risques pour la vie privée, surtout en cas de piratage.

Microsoft rend la fonction Recall facultative

En réponse à ces inquiétudes croissantes, Microsoft a pris une mesure décisive en annonçant que la fonction « Recall » serait désormais accessible aux utilisateurs de manière facultative, plutôt que de fonctionner par défaut chez tout le monde.

Initialement, la fonction « Rappel » devait être activée par défaut lors de l'installation de Windows 11 sur les « PC Copilot+ », les utilisateurs ayant la possibilité de la désactiver manuellement. Cependant, Microsoft a fait marche arrière, et il faudra dorénavant autoriser son fonctionnement pour que celle-ci soit activée.

Le processus d'installation mis à jour comprendra un écran dédié demandant explicitement aux utilisateurs de choisir s'ils souhaitent activer ou désactiver la fonction « Recall ». En outre, Microsoft a mis en place des mesures de sécurité plus strictes, exigeant que les utilisateurs s'authentifient avec Windows Hello et fournissent une « preuve de présence » avant d'accéder à toute donnée capturée par « Recall ».

En outre, Microsoft a répondu aux inquiétudes concernant le cryptage des données en promettant d'améliorer les protocoles de chiffrage pour les données stockées par « Recall ». Ces modifications de la fonction « Recall » devraient être mises en œuvre avant que les « Copilot+ PC » ne commencent à être livrés le 18 juin, afin que les utilisateurs comprennent bien les implications de la fonction et puissent faire un choix éclairé concernant leurs préférences en matière de protection de la vie privée.