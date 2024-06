Windows 11 : Microsoft freine le lancement de la fonction IA controversée Recall

Microsoft a décidé de reporter le lancement de sa fonction d'intelligence artificielle Recall, ambitieuse mais controversée, qui devait être lancée la semaine prochaine avec les nouveaux PC Copilot Plus de la société.

Au lieu d'un lancement immédiat à grande échelle, Recall sera d'abord testé par les membres du programme Windows Insider. Le géant américain avait finalement promis que Recall, qui prend des clichés de tout ce que vous faites sur votre PC pour créer une chronologie consultable, serait livré en tant que fonctionnalité opt-in sur les ordinateurs portables Copilot Plus avec du matériel d'intelligence artificielle dédié.

Toutefois, les experts en sécurité et en protection de la vie privée ont rapidement exprimé leurs inquiétudes quant aux risques potentiels d'un tel assistant IA omniscient. « Nous ajustons le modèle de publication de Recall pour tirer parti de l'expertise de la communauté Windows Insider et nous assurer que l'expérience répond à nos normes élevées de qualité et de sécurité », a déclaré Microsoft dans un billet de blog mis à jour. « Lorsque Recall (preview) sera disponible dans le programme Windows Insider, nous publierons un billet de blog avec des détails sur la façon d'obtenir la preview ».

Recall n’est pas encore prête pour les PC Windows 11

Cela signifie que Recall ne sera même pas disponible au lancement pour ceux qui achètent la première vague de PC Copilot Plus alimentés par des puces Qualcomm et optimisés pour les charges de travail d'IA. Microsoft s'était déjà engagé à apporter plusieurs modifications à Recall, notamment en le rendant facultatif au lieu de l'activer par défaut, en chiffrant les données stockées et en exigeant l'authentification Windows Hello avant de fournir des résultats.

Cependant, la décision de retarder et de tester Recall de manière plus approfondie avec les Windows Insiders suggère que Microsoft pourrait avoir sous-estimé les réactions négatives et les pièges de sécurité potentiels de son ambitieux assistant d'intelligence artificielle. Les critiques ont déjà averti que Recall pourrait être un “désastre” pour la cybersécurité et se prêter à des abus si l'expérience n'est pas correctement verrouillée.

Ce retard intervient juste un jour après que le président de Microsoft, Brad Smith, a témoigné devant le Congrès de l'importance accrue accordée par l'entreprise à la sécurité dans le cadre de sa nouvelle initiative “Secure Future”. Smith a déclaré que la sécurité était désormais « plus importante que le travail de l'entreprise sur l'intelligence artificielle ».

Bien que Recall traite toutes les données localement sur l'appareil, il est à craindre que des acteurs malveillants puissent encore avoir accès à des informations personnelles sensibles telles que des mots de passe, des données financières ou des communications privées une fois qu'ils se sont connectés à un PC sur lequel l'outil d'intelligence artificielle est activé.