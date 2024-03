Windows 11 : Microsoft va bientôt inciter de nouveaux utilisateurs sur Windows 10 à faire la transition

Une nouvelle campagne de publicité pour Windows 11 s’apprête à être diffusée auprès des utilisateurs sur Windows 10. C’est ce qu’explique Microsoft dans un récent billet de blog, qui annonce qu’une nouvelle catégorie de PC seront cette fois visés. Il s’agit des PC professionnels, qu’ils soient gérés depuis le cloud ou non.

On le sait, Microsoft adore faire la pub pour ses produits au sein de ses produits. Aussi, personne n’est surpris de voir la firme de Redmond faire régulièrement la promotion de Windows 11 auprès des utilisateurs de Windows 10. D’autant que les choses risquent de ne pas aller en s’arrangeant, la date de fin de support de l’ancien système d’exploitation approchant à grands pas. Pour rappel, ce dernier ne recevra plus de mises à jours d’ici octobre 2025.

Il n’est donc pas rare de voir Microsoft inciter ses utilisateurs à passer sur Windows 11. Mais ses campagnes de publicité ne ciblent pas toujours les mêmes personnes, et certaines n’ont même jamais reçu de message de la part de la firme. Un manquement que l’éditeur s’apprête à modifier, comme il l’annonce dans un récent billet de blog. En effet, une nouvelle vague de messages en faveur de Windows 11 s’apprête à être diffusée.

La pub pour Windows 11, c’est reparti pour un tour

C’est avec le Patch Tuesday d’avril prochain que Microsoft va diffuser ce nouveau message. Cette fois, ce sera une catégorie d’utilisateurs très précis qui sera visée. Plus précisément, la firme de Redmond fera la promotion de son système d’exploitation auprès des utilisateurs sur un PC professionnel, qu’ils soient gérés via le cloud ou non. Une stratégie qui a du sens, car les PC professionnels sont souvent les derniers à faire la bascule vers un nouveau système d’exploitation.

Pourtant, ce sont ceux qui en bénéficieraient le plus, car ils sont les plus susceptibles d’être la cible de pirates. Or, plus la version due système d’exploitation est récente, mieux celui-ci est protégé contre les cyberattaques. Une fois n’est pas coutume, Microsoft va donc rappeler aux professionnels qu’il est possible de passer gratuitement à Windows 11. Si ces derniers acceptent, l’installation se lancera automatiquement depuis Windows Update.

Source : Microsoft