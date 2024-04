Avis aux fans de Jul, ne tombez pas dans le piège des faux billets !

Après les fans de Taylor Swift, les pirates cherchent maintenant à arnaquer les utilisateurs qui cherchent désespérément une place pour les concerts à guichets fermés de Jul au Stade de France et au Vélodrome à Marseille. Gare à ces faux billets vendus en ligne.

Chaque concert évènement est une opportunité rêvée pour les pirates d'arnaquer les fans des plus grands artistes français et internationaux. En juillet 2023, on se souvient des nombreuses escroqueries après l'ouverture des ventes des billets pour la tournée de Taylor Swift.

Et ce 17 avril 2024, c'est le rappeur français Jul qui a provoqué l'excitation de tous ses fans en annonçant la tenue de deux concerts majeurs au Stade de France et au Vélodrome à Marseille en mai 2025. Sans surprise, les 150 000 billets mis en vente se sont écoulés à la vitesse de l'éclair, et actuellement seules quelques places en loges affichées à des tarifs exorbitants sont encore vacantes.

Mais qu'à cela ne tienne, les escrocs comptent bien surfer sur l'engouement et le désespoir des fans qui n'ont pas réussi à obtenir leur précieux ticket d'entrée. D'après Nicolas Pawlak, ingénieur civil de la Défense et fondateur de Red Flag Domains (ndrl : une plateforme spécialisée dans la détection des noms de domaine malveillants), les fans du rappeur doivent faire preuve de la plus grande vigilance.

Avis aux fans de l'OVNI, faites attention aux faux billets

“Depuis le début de la semaine, c'est au minimum un faux site par jour qui est lancé pour des billets de concert de Jul. Les médias indiquent que la billetterie officielle a été prise d'assaut, ce qui explique cet engouement des fraudeurs ; il serait également intéressant de communiquer sur l'existence de ces fausses plateformes, et la vigilance à apporter…” écrit-il sur son compte LinkedIn.

Dans son post, l'expert partage également quelques captures d'écran de plusieurs fausses plateformes repérées sur la toile. Sans surprise, certaines n'hésitent pas à reprendre l'interface de services bien connus comme TicketMaster par exemple. Histoire de compléter le tableau, les pirates se sont assurés d'avoir des noms de domaine figurant le nom de Jul comme “concert.jul.com”, “concertjul[.]fr” ou encore “concert2jul[.]fr”.

Certains escrocs vont même plus loin en mettant volontairement à zéro le compteur pour certaines catégories de places. Une manière pour eux d'apporter du crédit à leur plateforme, tout en suscitant une nouvelle fois l'urgence chez l'utilisateur qui veut sa place. Comme nous l'avons rappelé plus haut, ne tombez pas dans ces pièges. Actuellement, il n'y a plus de places disponibles pour les deux concerts de Jul, à l'exception de quelques loges VIP vendues à plusieurs centaines d'euros.