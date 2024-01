Alienware présente ses nouveaux PC portables gaming et ils envoient du lourd

Alienware a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler ses nouveaux PC gamer. Parmi eux, l’Alienware M16 R2, le successeur du M16. Un ordinateur plus puissant, mais aussi plus petit. La marque mise également sur l’ultra premium avec le x16 R2, mais aussi avec le m18 R2.

Comme tous les constructeurs de PC, Alienware dévoile ses nouveautés lors du CES de Las Vegas. La firme de Miami a notamment présenté trois ordinateurs gaming très intéressants : l’Alienware M16 R2, le x16 R2 ainsi que le m18 R2.

L’Alienware M16 R2 est le successeur de l’Alienware M16 que nous avions testé dans nos colonnes en 2023. La plus grande innovation, c’est la disparition de la tablette thermique derrière l’écran. Conséquence : le produit est 14% plus compact, idéal pour le transport. Bien entendu, nous sommes sur un PC Alienware, ce qui signifie qu’il est bardé de leds, aussi bien sur le clavier que sur le capot arrière. Toutefois, le constructeur a travaillé sur la sobriété avec un mode « furtif » activable via une touche du clavier : seul le rétroéclairage des touches persiste, mais dans un blanc passe partout. Malin.

Alienware mise sur le haut de gamme pour séduire

Côté technique, on retrouve un écran IPS LCD de 16 pouces en QHD et avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. A l’intérieur, Alienware a évidemment opté pour un processeur Intel Core Ultra de série H, les derniers en date, épaulé par une carte graphique Nvidia Geforce RTX 4070 au maximum. La batterie, quant à elle, affiche une puissance de 90 Wh. Pour le moment, le PC n’a pas de prix, mais il sortira mi-mars.

La deuxième machine dévoilée par Alienware, c’est le x16 M2, l’ultra premium de la marque. Un PC haut de gamme tout en aluminium qui embarque une dalle IPS LCD de 16 pouces (240 Hz), un processeur Intel Core Ultra, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 au maximum et jusqu’à 8 To de stockage. La marque insiste ici sur le système de refroidissement repensé, plus efficace que sur les modèles précédents. Là encore, nous n’avons pas de prix, mais une date de sortie fixée en mars.

Enfin, l’Alienware m18 R2 veut être la vitrine de la firme. Nous avons un bel écran de 18 pouces, mais c’est surtout sur ses performances graphiques qu’il faut compter. Il embarque en effet un processeur Intel Core i9-14900HX ainsi qu’une RTX 4090 au maximum. Là encore, il bénéficie du système de ventilation repensé d’Alienware. Pas de prix, mais une disponibilité le 16 janvier prochain.

