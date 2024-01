Acer lance de nouveaux PC portables gaming géants Predator Helios 16 et 18 pouces

À l’occasion du CES 2024, Acer vient de lever le voile sur quatre nouveaux ordinateurs portables destinés aux joueurs. Parmi eux se trouve deux PC qui cibleront les gamers à la recherche d’un très grand écran.

Acer a annoncé ses nouveaux PC portables gaming Predator Helios, avec parmi eux, le Predator Helios 18 (PH18-72), qui dispose d’un écran MiniLED de 18 pouces au format 16:10, avec une définition WQXGA (2560 x 1600) et une fréquence de rafraîchissement de 250 Hz. La bête est propulsée par un processeur Intel Core 9 14900HX, mais surtout par une carte graphique RTX 4090, la plus puissante du marché.

Évidemment, Acer s’est assuré d’utiliser un refroidissement à la hauteur de la chaleur dégagée par ces composants haut de gamme. On retrouve aussi trois microphones, une connectivité Wi-Fi 7, deux ports Thunderbolt 4 USB Type-C et un lecteur de carte MicroSD. Vous l’aurez deviné, avec une telle fiche technique, le Predator Helios 18 ne sera pas l’ordinateur le plus abordable du marché. Il sera disponible en France à partir du mois de mars 2024, à partir de 3 999 euros.

Acer lance aussi d’autres ordinateurs gaming moins chers

Acer propose également un modèle plus compact, le Predator Helios 16 (PH16-72), qui dispose d’un écran de 16 pouces au format 16:10, avec une définition WQXGA et une fréquence de 250 Hz. Le Predator Helios 16 intègre les mêmes composants et fonctionnalités que le Predator Helios 18, mais avec un GPU NVIDIA GeForce RTX 4080. Le Predator Helios 16 sera disponible en France à partir du mois de février 2024, à partir de 2 999 euros.

En plus des modèles Helios 18 et Helios 16, Acer propose également des ordinateurs portables gaming plus abordables, les Predator Helios Neo 18 (PHN18-71) et Predator Helios Neo 16 (PHN16-72). Ces ordinateurs portables sont équipés d’un processeur Intel Core i9 14900HX et d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, qui offrent des performances suffisantes pour la plupart des jeux vidéo les plus récents. Ils disposent également d’un écran WQXGA (2560 x 1600) avec des taux de rafraîchissement de 240 Hz, d’une mémoire DDR5 jusqu’à 32 Go et d’un disque dur PCIe Gen 4 de jusqu’à 2 To. Ils sont évidemment plus abordables que les autres modèles, avec des prix conseillés débutant à 1699 euros pour le modèle 16 pouces et 2199 euros pour le modèle 18 pouces.