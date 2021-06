Windows 11 : Microsoft ne publiera plus qu’une seule mise à jour majeure par an

Microsoft a révélé qu'elle modifiait la cadence de publication des principales mises à jour de Windows. Microsoft ne publiera désormais plus qu'une seule mise à jour des fonctionnalités de Windows 11 par an au cours du second semestre de chaque année civile.

Microsoft a officiellement présenté son nouveau système d’exploitation, et il s'agit bien de Windows 11. Parmi les grandes nouveautés, on découvre un nouveau design pour l’interface, de meilleures performances par rapport à Windows 10, ou encore un tout nouveau Microsoft Store. Windows 11 prendra également en charge les applications Android, et l’application Microsoft Teams a remplacé Skype et possède désormais une nouvelle barre d’outils dédiée.

Avec Windows 11, Microsoft change une fois de plus la donne en matière de maintenance. Microsoft passe désormais à une seule mise à jour annuelle par an, comme le font Apple et Google. Un changement important pour l'éditeur de Redmond, qui nous avait habitué à des mises à jour bimestrielles avec Windows 10.

Une mise à jour par an pour Windows 11 au lieu de deux pour Windows 10

Cela signifie que Microsoft pourra rendre ces mises à jour majeures plus significatives puisque l'entreprise aura désormais plus de temps pour les développer. Windows 11 recevra ses updates de fonctionnalités chaque automne. Outre cette mise à jour annuelle majeure, les appareils Windows 11 recevront régulièrement des mises à jour de qualité mensuelles pour fournir des actualisations de sécurité et des correctifs de bugs.

Microsoft explique par ailleurs que les mises à jour seront 40 % plus petites, ce qui signifie qu'elles prendront moins de temps à se télécharger et à s’installer. Ces dernières se feront en arrière-plan et ne perturberont plus votre emploi du temps.

Pour tous ceux qui détiennent déjà Windows 10, la mise à jour sera gratuite et les responsables de Microsoft affirment que la majorité des applications, des périphériques et des PC qui fonctionnent avec Windows 10 fonctionneront automatiquement avec Windows 11. Pour vous en assurer, vous pouvez également télécharger l’application PC Health Check pour vérifier si votre PC est compatible avec Windows 11.

Windows 11 arrive bientôt, et si la version finalisée de l’OS sera disponible d’ici la fin de l’année, il sera possible d'en installer une préversion bien avant : la bêta de Windows 11 pourrait ainsi débarquer le 28 juin 2021.