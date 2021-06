Windows 11 arrive bientôt, voici la date à laquelle vous pourrez l’installer et le tester

Microsoft vient tout juste d'officialiser son nouveau système d'exploitation, Windows 11. Si l'OS sera disponible en version finalisée d'ici la fin de l'année, il sera possible d'en installer une préversion bien avant. Vous n'aurez pas longtemps à attendre, puisque la bêta sera officiellement disponible d'ici quelques jours seulement.

Si l'actuelle version de Windows 11 qui circule actuellement sur le Web n'a pas été officiellement diffusée au public par Microsoft, ce sera très prochainement le cas. Le géant de Redmond projette en effet de diffuser une première preview à destination des utilisateurs du programme Windows Insider dès la semaine prochaine.

La bêta devrait être l'occasion de tester la plupart des nouvelles fonctionnalités de Windows 11 annoncées par Microsoft : nouveau menu Démarrer, fenêtres aux bords arrondis, Widget météo et actualité, Microsoft Store relooké et peut-être même la prise en charge des applications Android.

Quand arrive la bêta officielle de Windows 11 ?

Si Microsoft n'a pas encore donné de date exacte quant à la disponibilité de Windows 11, le compte officiel Windows Insider explique que la préversion sera accessible dès la semaine prochaine. Selon le site Windows Central, la bêta de Windows 11 pourrait débarquer le 28 juin 2021.

La bêta sera accessible via le canal Dev du programme de Windows Insider. Pour en profiter, vous connaissez peut-être la marche suivre. Au cas où, rappelons que l'accès au programme Windows Insider est totalement gratuit pour celles et ceux qui disposent d'une licence valide de Windows 10. Il suffit de se rendre dans le Windows Update en pressant simultanément les touches [Windows] + [I], puis en cliquant sur Mise à jour et sécurité. Dans la colonne de gauche, rendez-vous sur Programme Windows Insider, puis cliquez sur le bouton Commencer. Assurez-vous bien d'avoir réglé le canal de mise à jour sur Dev.

Dès lors, vous devriez avoir accès aux mises à jour de Windows depuis les fonctions Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update > Rechercher des mises à jour. La mise à jour de Windows 11 devrait apparaître dans quelques jours, il vous faudra patienter jusque-là avant de lancer la procédure de mise à jour. Faute de quoi, vous téléchargeriez la dernière Build de Windows 10.