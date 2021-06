Windows 11 introduit un tout nouveau Microsoft Store, le voici en images

Le Microsoft Store fait peau neuve avec Windows 11. Doté d'une toute nouvelle interface plus intuitive, il améliore aussi sa compatibilité avec les différentes plateformes et son système de commissions afin de proposer enfin un catalogue à la hauteur des attentes.

Lors de la conférence de présentation de Windows 11, Microsoft s'est attardé sur les nombreux changements attendus pour le Microsoft Store, le magasin d'applications natif du système d'exploitation qui n'a pas connu un énorme succès auprès des utilisateurs jusqu'ici. Cette nouvelle version pourra-t-elle changer la donne ?

Windows 11 : nouvelle interface et un catalogue enrichi pour le Microsoft Store

Le catalogue du Microsoft Store devrait largement se développer, lui qui constitue une faiblesse de la mouture actuelle. La firme de Redmond a en effet annoncé qu'il a été conçu pour accueillir aussi bien les applications Universal Windows App (UWP) que les Win32, les Progressive Web Apps (PWA) ou d'autres plateformes de développement encore. Un changement de stratégie après l'échec du format UWP, qui n'a pas convaincu tout le monde, loin de là.

Autre manière d'attirer les développeurs et éditeurs de logiciels, la suppression des commissions pour ceux qui ont la possibilité d'utiliser leur propre service de paiement, ce qui constitue un effort supplémentaire par rapport à ce que proposent aujourd'hui Android et iOS, et qui devraient pousser des applications populaires absentes du Microsoft Store à s'y frayer enfin un chemin. Il n'a pas été précisé si les jeux vidéo bénéficieront eux aussi de cette exonération. Nous savons que le montant de la commission est de 15% pour les apps et de 12% pour les jeux qui exploitent la plateforme de paiement de Microsoft.

L'une des nouveautés majeures du Microsoft Store réside bien sûr en l'apparition des applications Android, qu'il est possible de télécharger et d'installer depuis l'Amazon Appstore, qui est mis en avant dans le nouveau magasin d'applications de Windows 11. La technologie Intel Bridge permet de faire le lien entre les apps Android et l'OS.

L'interface du Microsoft Store s'adapte à l'UI de Windows 11. Elle est plus claire et plus intuitive, clairement inspirée de ce que l'on retrouve sur le Play Store Android et l'App Store d'iOS, et ce n'est pas pour nous déplaire.