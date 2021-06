Windows 11 prend en charge les applications Android et c’est une petite révolution

Voilà une annonce que l'on attendait impatiemment : Windows 11 est capable de prendre en charge les applications Android, sans avoir besoin d'installer un émulateur comme BlueStacks. Microsoft a fourni de nombreux détails concernant cette fonctionnalité, qui risque de révolutionner notre rapport à l'écosystème Windows.

On en parlait depuis des mois, mais Microsoft n'avait encore rien réellement confirmé dans ce sens. C'est aujourd'hui certain : au cours de la conférence dévoilant les nouveautés de Windows 11 que le géant de Redmond vient d'annoncer, on sait que la prise en charge des applications Android par Windows 11 est actée.

Microsoft explique que cette intégration des applications Android est rendue possible grâce à l'Appstore d'Amazon. Mais rassurez-vous : au final, ces applications sont téléchargeables via le Microsoft Store, qui profite également d'un relooking intégral.

Les applications Android débarquent dans Windows 11

Les applications Android s'apprêtent donc à débarquer sur Windows 11. Lors de la conférence, Microsoft a montré qu'une application comme TikTok pour Android peut fonctionner sans souci sous le nouveau système d'exploitation, tandis que d'autres comme Ring, Yahoo ou Uber sont d'ores et déjà au programme. Et il y a fort à parier qu'au lancement, les applications prises en charge par Windows 11 devraient être légion. En résumé, cette prise en charge peut complètement changer la donne quant au rapport qu'ont les utilisateurs avec les deux écosystèmes. De quoi non seulement simplifier les échanges d'information entre Android et Windows, mais également d'accroître considérablement la logithèque de ce dernier.

Comme tout va passer par le Microsoft Store, on peut y voir aussi une raison comme une autre de relancer un peu l'intérêt que peuvent avoir les utilisateurs de Windows pour le magasin virtuel. Une question se pose néanmoins : quid des applications que l'on a achetées sur le Play Store de Google ? Faudra-t-il remettre la main à la poche une seconde fois pour en profiter de nouveau sous Windows 11 ? À moins que Microsoft se focalise sur les applications gratuites du store d'Amazon.

En outre, on ignore encore combien d'appareils seront compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité. De quelle configuration faudra-t-il bénéficier pour en profiter ? Un écran tactile sera-t-il obligatoire ? Toutes ces questions trouveront leurs réponses dans les prochaines Build de Windows 11 que Microsoft diffusera d'ici la fin de l'année. Le lancement du nouveau système d'exploitation est quant à lui attendu pour fin 2021. La mise à jour de Windows 11 sera gratuite pour l'ensemble des utilisateurs ayant déjà une licence de Windows 7, 8.1 et 10.