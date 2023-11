Windows 10 accueille Copilot, mais il n’est pas aussi puissant que sur Windows 11, voici pourquoi

Copilot dans Windows 10 est désormais proposé à travers le programme Windows Insiders pour les entreprises. Le déploiement vers le grand public est prévu dans les prochaines semaines.

Microsoft base sa nouvelle stratégie sur l’Intelligence Artificielle et tous les bienfaits qu’elle peut apporter en termes de facilité d’utilisation, mais aussi de productivité. Le géant de la Silicon Valley ne s’en cache plus : l’avenir est dans les IA, et celle-ci doit être intégrée dans autant de logiciels et de services que possible. Même Windows 10, qui arrive normalement en fin de vie d’ici deux ans, a droit à sa propre version de Copilot, l’assistant IA au quotidien.

La compagnie annonce sur son blog : « nous commençons à déployer Copilot dans Windows 10 22H2 pour les Insiders inscrits sur le canal Release Preview (la phase précédant le déploiement grand public). L’introduction de Copilot dans Windows 10 permet aux entreprises qui gèrent à la fois des appareils Windows 11 et Windows 10 […] d’offrir cette puissante expérience de productivité à un plus grand nombre de salariés ».

Microsoft veut vraiment que les employés utilisent Copilot dans Windows 10 ou 11

La compagnie veut absolument convaincre les professionnels de l’informatique d'intégrer l’IA dans leur routine journalière, à travers Copilot et Windows de préférence. Cela dit, d’après le site Windows Latest, « les tests ont démontré que contrairement à Windows 11, Copilot sur Windows 10 n’est que le site web de Bing Chat ouvert via Microsoft Edge. Il ne peut pas ouvrir d’applications, modifier les paramètres ou faire quoi que ce soit qui fait de lui une application native ou une expérience sur Windows 10 ».

Microsoft ne s’étend pas sur les fonctionnalités limitées de Copilot dans Windows 10. En revanche, la compagnie liste sur son blog tous les avantages qu’il y a à utiliser le chatbot. Les professionnels pourront ainsi :