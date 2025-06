David Harbour est ultra impatient que Stranger Things se termine pour cette raison très compréhensible

David Harbor, l'acteur incarne le rôle du Sheriff Jim Hopper dans Stranger Things s'exprime sur 10 ans de participations à la série. Tout en révélant être désormais très impatient de tourner la page.

C'est l'un des acteurs majeurs de Stranger Things. David Harbor, qui incarne le sheriff Jim Hopper, est en train d'achever le tournage de la saison finale de Stranger Things qui arrive cet hiver sur Netflix. En marge d'une interview croisée avec Scarlett Johansson sur Interview Magazine, l'acteur affirme son désir intense de tourner la page.

Un sentiment qui découle de 10 ans à incarner un rôle qui semble pour lui devenir quelque peu étouffant. Tout en réduisant, selon ses propos, ses capacités à jouer dans d'autres projets avec un rôle de premier plan. En tout cas pour le moment. Autant de frustrations qui semblent expliquer pourquoi David Harbor est vraiment très impatient que Stranger Things se termine.

David Harbor (le Sheriff Jim Hopper) veut que Stranger Things s'arrête le plus vite possible

Celui qui est l'un des acteurs adultes les plus importants depuis la saison 1 de Stranger Things explique en effet : « Quand j’ai commencé, j’adorais ça tellement. Des potes à moi qui avaient bossé pendant des années sur des séries télé me disaient : ‘À la saison trois ou quatre, tu seras prêt à t’enfuir.' Et moi, je répondais : ‘Jamais ! J’aime tellement toute cette équipe.' » se souvient-il.

« Et puis, au bout d’un moment, tu te dis : ‘Est-ce qu’il reste encore tant d’histoires à raconter ?' Tu te retrouves à rejouer souvent les mêmes scènes, les mêmes émotions, et tu ressens ce besoin de prendre un risque. De faire quelque chose que les gens ne t’ont encore jamais vu faire. Alors ouais, après dix ans, tu te dis : ‘Bon, d’accord.' »

Il poursuit un peu plus tard en parlant de l'impact du rôle dans sa vie personnelle tant que la série est en cours. “J'ai ces sortes de réflexes du genre : ‘Je ne peux pas me couper les cheveux' ou ‘Je ne peux pas raser cette fichue moustache'”, révèle-t-il avec une pointe de frustration.

Heureusement pour David Harbor comme pour les fans de Stranger Things, le dénouement est proche. Netflix a dévoilé l'arrivée de la saison 5 finale de Stranger Things le 4 décembre 2026 sur Netflix.