Samsung Galaxy S24 Ultra : le smartphone haut de gamme chute à moins de 670 € !

Sorti en 2024, le Galaxy S24 Ultra était affiché à 1469 euros, ce qui en faisait le smartphone le plus haut de gamme de Samsung. Aujourd’hui, il est possible de se l’offrir 800 euros moins cher ! On vous explique où et comment bénéficier de cette baisse de prix stratosphérique.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Quand on cherche à acquérir l’un des meilleurs smartphones Android du moment, on se retrouve rapidement face à des prix vertigineux. En effet, les flagships des principales marques s’affichent dorénavant à des prix aux alentours de 1500 euros. C’est le cas du Samsung Galaxy S24 Ultra qui est sorti au prix de vente conseillé de 1469 euros.

Depuis la sortie du Galaxy S25 Ultra, le prix du S24 Ultra a été revu à la baisse mais il faudra tout de même dépenser plus de 900 euros pour pouvoir se l’offrir neuf. Heureusement, il existe une solution pour faire baisser son prix de plus de 800 euros. Ce sont les offres de smartphones reconditionnés sur le site de Pixmania.

Ainsi, vous pouvez trouver un modèle en bon état pour 699,42 euros. Mais c’est loin d’être le prix final puisqu’en utilisant le code promo TEL35, le prix baisse de 35 euros et passe à 664,42 euros. Ne passez pas à côté de cette offre !

Une baisse de prix de plus de 800€ pour le Samsung Galaxy S24 Ultra !

Conçu pour les utilisateurs les plus exigeants, le Galaxy S24 Ultra combine performance extrême et solidité à toute épreuve grâce à son châssis en titane.

L’appareil embarque un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution QHD+ de 3120 x 1440 pixels, pour un rendu visuel d’une grande finesse et un taux rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz pour une fluidité remarquable.

Sous le capot, on retrouve le processeur Snapdragon 8 Gen 3, un monstre de puissance pensé pour les tâches les plus exigeantes. L’expérience est enrichie par les fonctionnalités Galaxy AI, qui optimisent aussi bien l’utilisation au quotidien que les performances photo.

Côté photographie, le smartphone ne fait aucun compromis avec :

un capteur principal de 200 Mpx pour des clichés ultra-détaillés,

pour des clichés ultra-détaillés, un ultra grand-angle de 12 Mpx,

un téléobjectif x3 de 10 Mp x,

x, un zoom optique x5 de 50 Mpx pour des prises de vue éloignées sans perte de qualité.

Enfin, la caméra frontale de 12 Mpx assure des autoportraits nets, même dans des conditions de faible luminosité. Alimenté par une batterie de 5 000 mAh, le Galaxy S24 Ultra vous offre une autonomie pouvant atteindre les 26 heures de lecture vidéo.