Ces Fiat 500e peuvent se recharger en seulement 5 minutes, on vous explique en quoi consiste ce petit miracle

Grâce à un partenariat entre Stellantis, Ample et Free2Move, une centaine de Fiat 500e vont profiter d'une technologie de recharge révolutionnaire. Grâce à elle, les petites citadines électriques pourront faire le plein d'énergie en seulement 5 minutes. Explications.

S'il y a bien une chose qui joue à l'encontre des voitures électriques, c'est bien les temps de recharge parfois conséquents. Pour pallier à ce problème, les constructeurs cherchent toujours à innover dans le domaine. On pense par exemple aux travaux réalisés sur les batteries solides. Dernièrement, Stellantis a d'ailleurs partagé des avancées significatives sur le sujet, avec des accumulateurs capables de passer de 15 à 90 % en seulement 18 minutes.

La marque Nio s'est également illustrée avec ses fameuses stations de remplacement de batteries électriques. Lancées en 2022 en Allemagne, le principe est très simple : pourquoi ne pas changer carrément la batterie de son véhicule électrique par une autre plutôt que du perdre du temps à la recharger ? La société Ample est justement devenue le fer de lance de cette technologie.

Ces Fiat 500e vont pouvoir repartir en 5 minutes, top chrono !

Grâce à un partenariat avec Stellantis et Free2Move (ndrl : filiale du géant de l'auto spécialisé dans la location de voitures), Ample s'apprête justement à équiper plus d'une centaine de Fiat 500e avec son système de batteries amovibles. Les trois entreprises avaient justement annoncé une première phase de test à Madrid en fin d'année 2023.

Et c'est justement dans la capitale espagnole qu'Ample compte déployer son dispositif. « Chez Free2move, nous sommes fiers de franchir une étape audacieuse dans la mobilité électrique en intégrant l’emblématique Fiat 500e à la technologie innovante d’échange de batteries d’Ample. Bien que l’expérience reste fluide pour nos clients, cette innovation permet à nos équipes d’opérer de manière plus efficace et durable», assure Ahmed Mhiri, PDG de Free2move. « Il s’agit d’une avancée majeure pour rendre la mobilité électrique plus pratique, plus flexible et plus accessible à tous”.

Comme dit plus haut, une centaine de Fiat 500e dotées de batteries amovibles seront donc proposées en location aux Madrilènes dès la mi-2025. Reste maintenant à espérer que ce système se démocratise, notamment chez les loueurs en activité en France.

