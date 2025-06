L’iPhone 15 est à -40% et il n’a jamais été aussi peu cher, c’est le moment d’en profiter !

Les iPhone sont rarement proposés à prix réduit encore moins lorsqu’il s’agit de modèles récents. Alors quand il y a une offre comme celle-ci, il vaut mieux ne pas hésiter trop longtemps ! Sorti au prix de 869 € dans sa version de 128 Go, l’iPhone 15 est actuellement affiché à 518,99 € seulement sur CertiDeal. Et en plus, il est reconditionné en France et garanti 24 mois !

Vous souhaitez acheter un nouvel iPhone et vous attendez une bonne offre pour craquer ? Le moment est venu ! CertiDeal casse les prix de nombreux smartphones de la marque à la pomme et vous pouvez vous offrir l’iPhone 15 à 518,99 € seulement, soit -40% par rapport au prix initial.

Pour obtenir ce tarif si bas ce sur modèle haut de gamme, l’équipe de CertiDeal s’occupe elle-même des différentes étapes. Cela permet également de garantir le bon fonctionnement de chaque smartphone puisqu’ils sont scrupuleusement vérifiés. En plus, les appareils sont satisfaits ou remboursés pendant 21 jours. Que demander de plus ?

Offrez-vous un smartphone haut de gamme à prix réduit avec cet iPhone 15

L’iPhone 15 est aujourd’hui encore un smartphone avec des caractéristiques de haute volée.Il embarque la puissante puce A16 Bionic, connue pour ses excellentes performances.

L’écran est un élément phare puisqu’on retrouve une dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une résolution de 2 556 x 1 179 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Grâce à cette configuration, vous pouvez profiter d’une qualité d’image exceptionnelle et d’un affichage particulièrement fluide.

Côté photo, l’iPhone 15 embarque un double capteur arrière composé d’un module principal de 48 Mpx pour des images nettes et lumineuses et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx pour les plans élargis. À l’avant, une caméra frontale de 12 Mpx permet quant à elle de réaliser des selfies détaillés.

Pour l’autonomie, la batterie de 2 775 mAh permet de tenir jusqu’à 20 heures en lecture vidéo. Cela permet de tenir une journée entière sans avoir à recharger votre smartphone.

Enfin, ce modèle a abandonné le port Lightning au profit d’un connecteur USB-C pour une meilleure connectivité. Il est également compatible avec la recharge sans fil MagSafe et le standard Qi.

Certideal : le spécialiste française des iPhone reconditionnés

Le reconditionné séduit de plus en plus d’utilisateurs. Et pour cause, c’est une alternative à la fois plus économique et écologique puisque les appareils proposés sont vérifiés et garantis pendant 24 mois. Si vous cherchez un iPhone, vous avez très probablement entendu parler de Certideal, une référence dans le secteur du reconditionné en France.

Créée en 2015, la marque proposer des smartphones qui ont été soumis à 32 points de contrôle avant leur remise en vente. Vous pouvez donc acheter en toute sérénité. D’ailleurs, la plateforme vous propose d’essayer les modèles 21 jours à la suite de quoi vous êtes satisfait ou remboursé.

Enfin, Certideal affiche une excellente note de satisfaction client de 4,5/5, preuve de la confiance accordée par les consommateurs.