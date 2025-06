Nintendo Switch 2 : activez impérativement cette option cachée si vous voulez protéger sa batterie

La Switch 2 est sortie le 5 juin dernier et connaît déjà un immense succès. Format hybride oblige, elle peut aussi bien fonctionner sur un téléviseur qu’en mode portable. Si vous êtes du genre nomade et que vous souhaitez préserver l’état de votre batterie sur le long terme, il faut impérativement activer cette option. On vous explique comment faire.

La Switch 2 de Nintendo est déjà un immense succès, alors qu’elle vient tout juste d’être lancée. Si elle ne représente pas une révolution, c’est une évolution technique majeure par rapport à la Switch première du nom.

Elle reprend son format hybride. Le joueur peut donc profiter de sa Switch 2 sur son téléviseur en mode docké ou en mode portable. Pour le second usage, il faut bien entendu compter sur la batterie de la console. Il faut impérativement connaître ces astuces pour en prendre soin.

Il existe une fonctionnalité pour prendre soin de la batterie de la Switch 2

L’autonomie de la Switch 2, ce n’est déjà pas ça. Dans notre test, nous avons pointé ce défaut du doigt. Il serait dommage de rogner encore en n’en prenant pas soin ! Une batterie au lithium se dégrade avec le temps, c’est inévitable, mais il existe des astuces pour prolonger sa durée de vie, comme ne pas la charger à 100% systématiquement.

Le joueur ne contrôle pas forcément le niveau de charge de sa console. Une fois notre partie terminée, on la remet dans son dock et on passe à autre chose. Comment donc s’assurer qu’elle ne se recharge pas entièrement ? Nintendo a prévu le coup avec une fonctionnalité incluse dans les paramètres. Elle n’est pas activée par défaut, mais il est fortement conseillé de le faire. Comment ? On vous explique.

Sur le menu principal, allez dans les Paramètres (la petite roue dentée en bas à droite)

Dans le menu déroulant à gauche, allez tout en bas et sélectionnez l’onglet Console

Dans le menu déroulant à droite, descendre et cochez Arrêter de recharger à environ 90%

Profitez de votre Switch !

Certes, vous « perdez » 10% de batterie, mais sur le long terme, vous y gagnez considérablement. Il est donc fortement conseillé d’activer cette option. Nintendo précise que parfois, la console se rechargera à 100% pour des questions de calibration. Parfait, donc.

Autre chose importante à savoir : il est déconseillé de décharger totalement sa batterie. Nous vous incitons ainsi à ne jamais tomber en dessous des 10% (économie d'énergie), cela peut l’endommager très rapidement. Pour s’assurer de ne pas passer ce cap, vous pouvez afficher le pourcentage pour une plus grande précision. L’onglet qui le permet est aussi dans les paramètres.

Dernier conseil : si votre Switch n’est plus utilisée pendant une longue période, ne la laissez pas branchée sur le dock. Il vaut mieux la mettre hors tension, en restant appuyé sur le bouton d’alimentation de la tablette quelques secondes et en sélectionnant l'option adéquat. Faites le si vous n’y touchez pas pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour prendre soin de l’autonomie de votre Switch 2 !