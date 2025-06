Ce sont les plus petites “étoiles” jamais observées… et cette molécule qu’elles contiennent est inconnu

Des astronomes viennent de détecter deux objets stellaires minuscules grâce au télescope spatial James Webb. Leur taille défie tout ce que l’on pensait possible. Et cela pourrait bien changer notre définition d’une étoile.

Le télescope spatial James Webb s’impose comme un outil clé pour explorer les mystères de l’univers. Il avait déjà fait parler de lui au début de l'année en observant l’astéroïde 2024 YR4, suspecté un temps de pouvoir frapper la Terre en 2032. Grâce à ses instruments, la NASA a pu affiner les calculs et rassurer la communauté scientifique. Depuis sa mise en service, ce télescope a permis d’étudier des galaxies lointaines, des supernovas et même des objets proches qui échappent aux observatoires terrestres.

Aujourd’hui, il a permis une découverte majeure : la détection de neuf nouvelles naines brunes, aussi appelées “étoiles ratées”. Ces objets se forment comme les étoiles normales, mais n’ont pas assez de masse pour maintenir la fusion nucléaire en leur cœur. Ils ont été repérés dans l’amas stellaire IC 348, situé à environ 1000 années-lumière de la Terre. Parmi eux, deux sont d’une taille inédite, jamais observés auparavant.

Le télescope spatial James Webb repère deux “étoiles” à peine deux fois plus grosses que Jupiter

Les deux plus petits objets découverts ont une masse d’environ deux fois celle de Jupiter, soit près de 500 fois moins que le Soleil. Jusqu’ici, les naines brunes connues avaient une masse située entre 13 et 60 fois celle de notre géante rouge. Selon le chercheur Kevin Luhman de l’université Penn State, qui a dirigé l’étude publiée le 10 juin dans The Astrophysical Journal Letters, ces observations redéfinissent la limite basse à partir de laquelle une étoile peut se former. Cela démontre que le processus stellaire peut produire des objets bien plus petits qu’on ne l’imaginait.

Les chercheurs ont également détecté un hydrocarbure inconnu dans l’atmosphère de ces objets, un composé chimique jamais observé auparavant dans ce contexte. Ce type de molécule n’avait été repéré que sur Saturne ou Titan, sa plus grande lune. Les scientifiques proposent une nouvelle classe spectrale, baptisée “H”, pour classer ces objets particuliers. D’autres observations sont prévues pour confirmer des candidats encore plus petits, potentiellement de la taille de Jupiter, ce qui remettrait en cause les frontières établies entre planètes, naines brunes et étoiles.