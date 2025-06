Test AOC CU34G4 : un moniteur extra large, performant et pas cher. Un incontournable pour les configurations à prix raisonnables ?

Avec le CU34G4, AOC propose un nouveau moniteur gaming à prix juste. Sa particularité est d’embarquer une dalle extra large incurvée en WQHD. Le choix cohérent pour ceux qui veulent un écran agréable pour les jeux solo ? Nous l’avons testé.

Trouver un bon écran gamer au prix juste, ce n’est pas toujours facile. AOC veut combler cette demande avec le CU34G4, un moniteur dédié à ceux qui veulent un produit confortable pour jouer dans de bonnes conditions.

Pour séduire, le CU34G4 peut miser sur une dalle WLED LCD de 34 pouces en 1440p. Sa particularité, c’est d’adopter un format 21 :9 (extra large) qui arbore une belle courbure. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 180 Hz. Son tarif est également un argument fort, puisque le produit est affiché à moins de 400 euros. Le compromis parfait pour ceux qui veulent profiter au mieux de leur jeux solos ? On l’a testé.

Prix et disponibilité

L’AOC CU34G4 est d’ores et déjà disponible sur le site du constructeur et chez les revendeurs partenaires. Son prix conseillé est de 379 euros (hors promo), ce qui est honnête quand on regarde la fiche technique. A noter qu’une version avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz (CU34G4Z) est commercialisée à 420 euros. Elle est même plus intéressante au niveau rapport qualité/prix.

Ecran AOC CU34G4 Taille 34" Dalle IPS LCD Courbure 1500R Format 21:9 Résolution 3440 x 1440 pixels Taux de rafraîchissement 180 Hz Temps de réponse : 1 ms Luminosité 400 cd/m² Connectique 1 ports DisplayPort 1.4

2 port HDMI 2.0

1 port Alimentation Prix 388 euros Poids 8 kilos avec le pied

Ecran seul : 5,82 kilos Dimensions 808,1 x 534,7 x 269,4 mm

Un design sobre et solide

L’écran d’AOC mise sur la sobriété. Pas d’orbe clinquant comme sur les Odyssey de Samsung, ou de lignes RBG comme chez Alienware. Il présente un design passe partout, avec un châssis en plastique noir aux formes anguleuses qui suggère la cible gamer. La seule fantaisie, c’est ce cercle rouge autour de l'attache du pied.

Le moniteur est tenu grâce à un support en plastique lesté, très classique et stable avec son pied évasé. On apprécie un pilier assez large dans lequel apparaît un trou pour faire passer les fils. Les adeptes de cable managment apprécieront. Précision importante : le moniteur est compatible avec des supports VESA pour ceux qui veulent se passer du pied.

Il dispose aussi de cinq boutons facilement accessibles en bas à droite de l’affichage. Ils permettent de naviguer dans des menus simples, clairs et épurés.

Pour la connectique, AOC a fait le minimum. Nous retrouvons le port secteur (avec alimentation intégrée à l’écran), mais aussi deux ports HDMI 2.0 ainsi qu’un port DisplayPort 1.4. Rien de plus. A noter qu’AOC fournit un câble HDMI et DisplayPort dans le carton. Minimal, mais cohérent.

Côté flexibilité, le CU34G4 se veut aussi minimal, mais efficace. Son pied peut coulisser en hauteur de 13 cm, de s’incliner en hauteur sur presque 25 degrés et sur les côtés de 40 degrés. Suffisant pour trouver le bon angle sur un bureau un peu exigu. Aucune possibilité de le basculer, toutefois : la dalle ne peut s’utiliser qu’en mode paysage. Pour un tel format, courbé de surcroît, ce n’est ni étonnant, ni un défaut.

Le ratio, évidemment, fait toute la particularité de ce produit. L’affichage 21 :9 apporte un réel confort à l’utilisation, que ce soit pour le boulot ou pour le jeu. Cela équivaut presque à deux écrans 16 :9 collés l’un à l’autre. Impossible de revenir en arrière après y avoir goûté, et nous parlons en connaissance de cause (nous utilisons des écrans 21 :9 depuis bientôt dix ans). L’incurvation d’une dalle est presque une nécessité pour ce format et là-dessus, AOC s’est malheureusement montré timide avec une courbure de 1500R « seulement ». Pour rappel, plus ce chiffre est bas, plus la courbure est prononcée. Samsung et Huawei, par exemple, optent pour une courbure de 1000R. Le ratio écran/façade, lui, s’élève à 83%, avec des bords fins (excepté l’inférieur). Correct.

AOC propose donc un écran au design sage, mais efficace. Format 21 :9 oblige, c’est un beau bébé avec ses dimensions XXL, il faudra donc veiller à ce que votre bureau puisse l’accueillir. S’il n’a pas le clinquant d’un Odyssey, le CU34G4 au moins le mérite de proposer un visuel passe partout et cohérent.

Une dalle au calibrage très perfectible, mais avec un bon contraste

L’AOC CU34G4 dispose d’une dalle WLED LCD de 34 pouces, avec une définition en QDH+ (3440×1400 pixels) et un taux de rafraîchissement de 180 Hz. La marque promet un temps de réponse de 1 ms (promesse tenue selon nos mesures) ainsi que la présence du HDR 10. A ce tarif, pas de dalle OLED, évidemment, mais cela n’empêche pas d’avoir un affichage de qualité.

Nous avons analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont acceptables pour le tarif. La plus grande qualité, c’est le contraste, qui s’élève à 2800 :1. Un score attrayant qui permet de jouer dans de bonnes conditions, même dans les titres un peu sombres, comme Silent Hill 2 ou encore Black Myth Wukong. La luminosité, quant à elle, monte à 400 cd/m², ce qui est correct pour un produit amené à être utilisé uniquement en intérieur. En revanche, on déplore un traitement des reflets inexistant. Attention donc de ne pas placer son moniteur face à une fenêtre, au risque de ne plus rien y voir.

La dalle affiche une température moyenne de 6000K, elle tire donc très légèrement vers le rouge (norme vidéo de 6500K), mais rien de dramatique. Le Delta E moyen affiché est de 3, soit le minimum acceptable. On déplore tout de même des couleurs primaires saturées, un choix d’AOC pour donner plus d’impact à l’image.

Dans les menus de l’écran, on peut évidemment régler la colorimétrie à ses goûts, avec des profils prédéterminés. Par exemple, le mode FPS intensifie encore plus les couleurs (Delta E moyen presque à 5) tandis que le mode RTS diminue la température. Malheureusement, aucun d’eux n’affiche une colorimétrie parfaite, c’est un peu dommage. Un écran correct pour jouer, donc, un peu moins pour traiter des photos ou des vidéos.

Et l’audio, dans tout ça ? Le moniteur est dépourvu de hauts-parleurs. Il faudra donc investir dans des enceintes ou un casque.

En jeu, ça donne quoi ?

Techniquement, l’AOC CU34G4 est donc correct, bien que très perfectible. Mais au final, qu’est-ce que ça donne, à l’utilisation ? Le format 21 :9 est un vrai argument, annihilant le besoin d’avoir deux écrans sur son setup et offrant une qualité optimale en jeu.

Si les titres compétitifs sont évidemment compatibles avec cet affichage extra-large, cette largeur s’en ressent particulièrement sur les jeux solo, que ce soit avec une vision étendue bien pratique pour repérer les ennemis dans DOOM The Dark Ages ou une immersion totale sur un Silent Hill 2. Le tout est servi par un taux de réponse optimal de 1 ms et un HDR agréable, mais aussi par un taux de rafraîchissement de 180 Hz. Si les gamers compétitifs préféreront un écran 240 Hz voire plus (comme le CU34G4Z), ceux qui souhaitent simplement une expérience attrayante y trouveront largement leur compte.

Reste à répondre à la question cruciale : on achète ? Le CU34G4 est loin d’être parfait et son calibrage laisse à désirer, mais pour son tarif, il offre une expérience très appréciable. Un écran idéal pour ceux qui ne veulent pas se ruiner et avoir un affichage correct pour jouer ou bosser.