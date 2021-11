Windows 11 : l’Apple M1 écrase le Snapdragon 8cx Gen 3 des futurs PC ARM selon les premiers benchmarks

Qualcomm travaillerait actuellement sur une nouvelle puce Snapdragon à destination des PC ARM, et celle-ci a déjà été repérée sur le benchmark Geekbench à bord d’un ordinateur Lenovo dont nous ne savons pour l’instant pas grand-chose.

Après avoir dévoilé sa première puce ARM pour les PC portables en 2018, Qualcomm devrait annoncer au début du mois de décembre une nouvelle puce, que l’on connait sous le nom de code SC8280 ou Snapdragon 8cx Gen 3. Celle-ci viendra directement succéder à la puce Snapdragon 8cx Gen 2 que l’on trouve sur quelques ordinateurs portables.

Un premier benchmark repéré sur Geekbench vient de nous confirmer que la puce Snapdragon 8cx Gen 3 est pour l’instant utilisée dans un ordinateur Lenovo « QRD » fonctionnant sous Windows 11 Home, mais a également dévoilé certaines caractéristiques techniques de la puce.

Que sait-on du Snapdragon 8cx Gen 3 ?

D’après le benchmark, la prochaine puce ARM de Qualcomm pour les ordinateurs portables fonctionne grâce à 8 cœurs avec une fréquence de base de 2,69 GHz. On ne sait pour l’instant pas quels types de cœurs sont utilisés, mais il pourrait s’agir des nouveaux cœurs ARM v9, qui promettent des performances 30 % plus élevées par rapport à la génération précédente. Il pourrait donc s’agir de 4 cœurs Cortex-A710 et 4 cœurs Cortex A510, mais on pourrait également retrouver un cœur principal Cortex-X2 comme sur les prochains SoC Snapdragon 8 Gen 1 pour les smartphones.

Le Snapdragon 8cx Gen 3 a réussi à obtenir un score de 1010 point sur un cœur, et 5335 points en multicoeur. Le processeur ARM fait donc moins bien que l’Apple M1, qui avait été lancé en 2020 sur le MacBook Pro 13 pouces, le MacBook Air et le Mac mini. En effet, la puce Apple M1 parvient généralement à atteindre environ 1700 points sur un cœur, et 7600 points en multicoeur. Elle est même presque deux fois moins puissante que la nouvelle M1 Max, qui atteint elle des scores respectifs de 1700 points et 10500 points.

On attendait donc mieux du Snapdragon 8cx Gen 3, car cela fait maintenant près d’un an que l’on sait que Qualcomm préparait un concurrent de l’Apple M1 pour les PC Windows. Il s’agit néanmoins de performances brutes très correctes, qui sont comparables à celles d’une puce AMD Ryzen 5700U. Nous devrions en savoir plus à son sujet au mois de décembre.