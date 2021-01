Qualcomm préparerait un concurrent de l’Apple M1 pour les PC Windows

Qualcomm serait en train de développer un nouveau processeur ARM dédié aux PC portables, selon WinFuture. Un SoC haut de gamme qui devrait pouvoir concurrencer le nouvel Apple M1 tout en étant moins cher qu’un processeur « classique ».

L’avenir de l’ordinateur portable se trouverait-il dans les processeurs ARM ? Moins chers à produire, offrant plus d’autonomie et des avantages au niveau de la connectivité (avec la présence de la 5G), ils pourraient bien s’imposer dans un avenir proche. Apple a déjà fait le pari de l’ARM avec sa puce Apple M1. Qualcomm, qui est déjà sur le marché, pourrait prochainement présenter un processeur haut de gamme pour rivaliser avec celui des MacBook.

Qualcomm conçoit déjà des SoC basé sur l’architecture ARM pour les ordinateurs portables : les Snapdragon 8cx et les 8cx Gen 2. Ils restent cependant minoritaires dans le monde des ultrabooks, notamment à cause de leur manque de puissance, et les constructeurs leur préfèrent les processeur Intel basse consommation. Pourtant, certaines marques ont tenté l’aventure, comme Microsoft avec sa Surface Pro X, doté d’un processeur ARM modifié.

Qualcomm plancherait sur un concurrent de l'Apple M1

Mais selon WinFuture, les choses pourraient changer avec l’arrivée d’un prochain SoC : le Qualcomm SC8280. Une référence qui a été repérée par le site et qui pourrait être qu’un nom de code. Le nom pour la commercialisation pourrait être différent. Le site allemand précise que ce SoC pourrait être doté de 8 Go de RAM LPPDR5 ou de 32 Go de RAM LPPDDR4, si l’on en croit les plateformes de développement actuellement testées chez le constructeur. Ici, ce serait le marché des ultra-portables de 14 pouces qui serait visé. Cela ferait du Snapdragon SC8280 un processeur très intéressant, étant donné qu’il pourrait embarquer deux fois plus de RAM que l’Apple M1.

Les processeurs ARM existent déjà sur les PC Windows depuis quelques temps. S’il y a eu de l’amélioration, notamment avec le Surface Pro X et son processeur modifié, ils sont toujours en très grande minorité, à cause de leur manque de puissance. Mais l’arrivée d’Apple sur le segment avec son M1 a changé beaucoup de choses. Ce processeur n’a absolument pas à rougir face à la concurrence et semble avoir tracé la voie pour l’avenir. Reste maintenant à savoir ce que va concrètement proposer Qualcomm, et si les constructeurs seront séduits.

Source : WinFuture