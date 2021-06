Windows 11 : Microsoft dévoile le design de l’explorateur de fichiers, PowerPoint et Word

Windows 11 continue de se dévoiler. Dans la foulée de la présentation des nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation, Microsoft a dévoilé le design des applications natives, dont l’explorateur de fichiers, PowerPoint, Paint et Word. Comme le reste de l'OS, Microsoft s'est évertué à simplifier l'interface des applications.

Il y a quelques jours, Microsoft a longuement détaillé tous les nouveautés de Windows 11. Le successeur de Windows 10 embarque une kyrielle de fonctionnalités, dont la possibilité de lancer des applications Android, un menu Démarrer revu, une barre des tâches améliorée, la fonction Actualités et Champs d'intérêt ou encore l'application baptisée “Chat”.

Dans une vidéo publiée peu après la conférence sur YouTube, Microsoft a laissé brièvement entrevoir la nouvelle interface des applications natives intégrées à Windows 11. Sans surprise, le géant de l'informatique propose un design revu qui s'adapte à l'interface de l'OS. La vidéo est visible en fin d'article.

Voici l'explorateur de fichiers, Word, PowerPoint et Paint sur Windows 11

La vidéo montre tout d'abord l'explorateur de fichiers. Plus sobre et moderne que celui de Windows 10, l'explorateur se distingue par un ruban simplifié qui prend moins de place à l'écran. Notez aussi que Microsoft opte pour des coins arrondis, un menu d'en-tête arrondi et abandonne l'affichage par onglets (Accueil, Partage, Affichage). On trouve par contre de nouvelles icônes.

Lire également : voici comment installer Windows 11 même si votre PC n’est pas assez puissant

La vidéo offre aussi un aperçu de l'application paramètres de Windows 11. Là encore, on découvre des coins arrondis et un design simplifié. Notez la présence d'un nouveau menu de navigation sur le côté gauche de la fenêtre.

Plusieurs applications de la suite Office, dont Word et PowerPoint, font une apparition remarquée dans la vidéo. On peut s'attendre à ce que les nouveautés et changements apportés aux applications de la suite Microsoft Office soient détaillés ultérieurement lors d'une conférence.

Enfin, Microsoft tease rapidement l'app Bloc-Notes, Photos l'incontournable Paint. Là encore, l'éditeur ne révolutionne pas complètement l'interface mais propose une refonte graphique bienvenue. Néanmoins, l'en-tête de navigation a été revu, un peu à la manière de l'explorateur de fichiers présenté au dessus.

Que pensez-vous du nouveau design des applications natives dans Windows 11 ? Microsoft aurait-il pu aller encore plus loin dans la refonte ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.