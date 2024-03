Windows 11 : plus besoin de compte Microsoft pour discuter avec l’IA Copilot

La dernière mise à jour de Windows 11 rend l'assistant Copilot accessible à davantage d'utilisateurs, permettant d'exploiter sa puissance même lorsque vous utilisez un compte non lié à Microsoft en ligne.

Microsoft Copilot est une avancée technologique majeure dans l'univers de Windows 11. Il agit comme un assistant personnel capable de comprendre et d'exécuter des commandes vocales ou écrites. Imaginez demander à votre ordinateur de rédiger un email, de résumer un document ou encore de vous aider avec des commandes complexes sans avoir à naviguer à travers différents menus. Copilot est là pour rendre ces tâches plus simples.

La récente mise à jour de Windows 11 Insider Preview 26090 marque un changement significatif en permettant aux utilisateurs qui préfèrent ou utilisent des comptes directement sur leur PC, sans lien avec un compte Microsoft en ligne, d'accéder à Copilot. Cette adaptation rend l'assistant IA plus accessible, bien qu'une connexion internet soit toujours nécessaire pour son fonctionnement. Les canaux Dev et Canary de Windows Insider, où cette mise à jour est actuellement testée, offrent aux participants un aperçu des nouvelles fonctionnalités et améliorations prévues pour le dernier système d’exploitation de Microsoft et des toutes dernières capacités de son intelligence artificielle avant leurs déploiement général.

Windows 11 : vous n’avez plus besoin d’avoir un compte Microsoft pour utiliser toutes les capacités de Copilot sur votre PC

La mise à jour retire également la traditionnelle marque d'eau des versions de test, qui se trouvait habituellement en bas à droite de l'écran, suggérant une version plus aboutie et stable. Par ailleurs, les utilisateurs découvriront une nouvelle barre de navigation pour les widgets, simplifiant l'accès à des informations utiles en un clin d'œil, comme la météo, les actualités ou votre agenda, directement depuis le bureau de Windows.

La Build 26090 pour les testeurs de Windows 11 Insider apporte des améliorations significatives qui promettent de rendre l'utilisation de Windows plus personnelle et intuitive. L'ouverture de l'IA Copilot aux comptes locaux est un pas vers une technologie plus accessible, où chaque utilisateur, quelles que soient ses préférences de confidentialité, peut bénéficier d'une assistance intelligente au quotidien. Ces évolutions préfigurent un futur où la technologie s'adapte encore plus finement aux besoins et aux habitudes de chacun.

Source : Microsoft