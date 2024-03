Windows 11 : le dernier Patch Tuesday provoque des écrans bleus de la mort

La dernière mise à jour de Windows 11 a beau être installée correctement, elle entraîne des écrans bleus de la mort chez plusieurs utilisateurs. Dans le pire des cas, le PC devient totalement inutilisable.



À force, on va finir par croire que toutes les mises à jour de Windows 11 ne sont là que pour introduire des bugs plus où moins gênants. Heureusement, c'est une impression erronée. Pour autant, il est indéniable que certaines entraînent des problèmes, si tant est qu'on arrive à les installer. Parfois, c'est même Microsoft qui prend les devants en suspendant une mise à jour problématique. Dans la majorité des cas, les soucis sont pénibles, certes, mais pas rédhibitoires. Celui-ci en revanche, l'est beaucoup plus.

Le Patch Tuesday de mars 2024 numéroté KB5035835 est intéressant à plus d'un titre. Sur Windows 11, il corrige pas moins de 60 failles de sécurité et introduit des changements liés à l'application du DMA européen comme la possibilité de désinstaller Edge facilement. Sauf que malgré une installation sans encombre, plusieurs utilisateurs constatent que leur ordinateur fonctionne moins bien, voire plus du tout après la mise à jour.

La dernière mise à jour de Windows 11 rend des PC inutilisables après installation

Dans le pire des cas, des écrans bleus de la mort s'affichent et le PC entre dans une boucle de redémarrage sans fin. Un internaute raconte : “nous avons une série d'appareils Lenovo basés sur [un processeur] AMD, dont le modèle est numéroté 21B9, qui entrent dans une boucle demandant le code Bitlocker après KB5035853. Cinq appareils ont commencé à le faire cet après-midi après la mise à jour, impossible de la désinstaller“.

D'autres sont confrontés à des écrans bleus aux codes erreur divers comme THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER, MEMORY_MANAGEMENT ou encore DPC_WATCHDOG_VIOLATION. La mise à jour peut aussi allonger significativement le temps d'allumage de la machine, et dans le pire des cas empêcher qu'elle démarre. Des bugs de sons et des ralentissements sont également de la partie. Actuellement, il n'y a pas de solution à part désinstaller la mise à jour si vous le pouvez encore. Rendez-vous dans les Paramètres du PC puis Windows Update > Historique de mise à jour > Désinstaller des mises à jour.