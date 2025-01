Microsoft facilite le passage de Windows 10 à Windows 11 avec ce simple changement

Microsoft est bien déterminé à pousser les utilisateurs à quitter Windows 10 au profit de Windows 11 en 2025. La firme de Redmond poursuit justement ses efforts pour convaincre les récalcitrants avec un changement tout simple sur la page de son assistance.

Comme vous le savez peut-être, l'année 2025 marque la fin officielle du support de Windows 10. Plus précisément, l'ancien OS de Microsoft ne sera plus pris en charge par le constructeur dès le 14 octobre prochain. Les allergiques à Windows 11 pourront toutefois faire (un peu) de résistance. En effet, il sera possible de bénéficier d'un an de suivi supplémentaire… à condition de passer à la caisse.

En attendant pour Microsoft, tous les moyens sont bons pour inciter les utilisateurs à migrer sur son dernier système d'exploitation. En mai 2023, les personnes encore sur Win 10 ont eu le droit à des pubs en plein écran pour Win 11 à chaque démarrage de leur PC. Rebelote en avril 2024 avec d'autres pubs plein écran, même sur les machines non-éligibles ! En fin d'année, le constructeur invitait carrément les utilisateurs à bazarder leur PC pour une nouvelle machine sur Windows 11. De la finesse, on vous dit.

Bien entendu, l'entreprise américaine compte bien poursuivre ses efforts pour convaincre les récalcitrants. Comme le rapportent nos confrères du site Neowin, Microsoft vient d'apporter quelques modifications sur la page de son assistance baptisée “Puis-je effectuer une mise à niveau vers Windows 11 ?”.

Microsoft facilite la migration vers Win 11 en remaniant son assistance

Si les changements sont certes subtiles, on constate que la page en question apporte désormais plus d'informations, notamment aux néophytes qui en souhaitent en savoir plus sur la procédure de migration. Ainsi, l'assistance affiche clairement les conditions requises pour passer sous Windows 11 :

L'appareil exécute une version de Windows 10 actuellement prise en charge. Si l'appareil n'exécute pas actuellement une version prise en charge de Windows 10, effectuez une mise à niveau vers une version prise en charge de Windows 10

L'appareil répond aux spécifications matérielles minimales pour exécuter Windows 10

Mais surtout, la page inclut également la marche à suivre détaillée pour savoir si votre PC sous Windows 10 peut effectuer ou non la mise à niveau :

Téléchargez et exécutez l'application Contrôle d'intégrité du PC

Dans le menu Démarrer, accédez à Paramètres > Mise à jour & Sécurité, puis sélectionnez le bouton Rechercher les mises à jour

Sélectionnez le raccourci Windows Update suivant, puis sélectionnez le bouton Recherche les mises à jour

Sur la précédente version de la page, il n'y avait pas de lien pour télécharger directement l'utilitaire Contrôle d'intégrité du PC. C'est désormais le cas.