Windows 11 : des bugs en pagaille avec la grosse mise à jour de juin

Les dernières mises à jour de Windows 11 ont provoqué de nombreux problèmes, du plantage de jeux multijoueurs à la suppression des périphériques Bluetooth associés au PC, en passant par un blocage total du système.

Le déploiement d'une mise à jour importante est toujours compliquée pour un système d'exploitation comme Windows 11, installé sur d'innombrables configurations différentes. Mais le dernier Patch Tuesday poussé par Microsoft, censé être le gros update pour ce mois de juin, cause encore plus de problèmes qu'à l'accoutumée.

Tout avait déjà mal commencé avec une première mise à jour KB5060842, apportant bon nombre de correctifs pour renforcer la sécurité de l'OS et améliorer sa stabilité. Sur ce deuxième point, l'éditeur a raté son coup, puisque les utilisateurs ont vite constaté que la mise à jour entrait en conflit avec le logiciel Easy Anti-Cheat, un outil contre la triche dans les jeux vidéo.

Microsoft casse Windows 11 avec son Patch Tuesday de juin

Celui-ci est automatiquement installé sur les PC quand le joueur veut lancer une partie de Fortnite, ou tout autre titre multijoueur qui y a recours. Autant dire que cela concerne un nombre élevé de machines. En fin d'année dernière, c'est ce même Easy Anti-Cheat, qui cause décidément bien des soucis, qui empêchait des utilisateurs d'installer la grande mise à jour annuelle Windows 11 24H2. Sous Windows 11 KB5060842, le PC pouvait redémarrer automatiquement au lancement d'un jeu utilisant Easy Anti-Cheat.

En réponse, Microsoft a donc arrêté le déploiement de la mise à jour KB5060842. Elle a été suivie par la mise à jour KB5063060, rendue disponible en urgence pour régler les soucis cités plus tôt. Mais encore une fois, l'entreprise a raté son coup et n'a fait qu'aggraver la situation pour certains ordinateurs.

D'après les constatations de Windows Latest, qui a recueilli de nombreux témoignages de victimes, la présence de deux mises à jour cumulatives différentes sur certains systèmes provoque un bug empêchant l'installation de la KB5063060. Pire, Windows 11 peut même se bloquer complètement quand se déclenche l'installation de la KB5063060, alors que celle de la KB5060842 n'est pas allée à son terme.

Un utilisateur explique que la mise à jour s'est bloquée à 38 % chez lui. Un autre raconte que Windows 11 affiche qu'elle est allée à son terme, mais que le système est bloqué sur l'écran indiquant les 100 %, empêchant toute manipulation de sa part. Pour une troisième personne, le Patch Tuesday de juin a fait planter la barre des tâches lors de la sortie du PC du mode veille. Il n'était plus possible d'interagir avec elle pour quoi que ce soit.

Comment désinstaller les mises à jour KB5063060 et KB5060842

Mais au moins, cette fameuse KB5063060 a réglé les problèmes avec Easy Anti-Cheat introduits par la KB5060842, n'est-ce pas ? Et bien non ! En tout cas, pour tout le monde. Un joueur explique qu'il ne peut toujours pas lancer Fortnite sans provoquer un plantage du jeu, et que Counter Strike cause même un blocage complet de l'ordinateur. Il semble que des soucis existent toujours avec eFootball (PES) 25 également.

Ne croyez pas que les bugs s'arrêtent ici, la KB5063060 donne aussi du fil à retordre à ceux qui sont équipés de périphériques. Un utilisateur signale que ses accessoires Bluetooth ne sont plus détectés après installation de la mise à jour, et qu'il doit de nouveau associer chaque périphérique sans fil à chaque démarrage. Il fait savoir que la désinstallation de la mise à jour KB5063060 a résolu ce souci. Un rapport distinct évoque le cas d'un moniteur externe qui devient violet-vert quand branché via HDMI.

Si la mise à jour KB5063060 a tout cassé chez vous, ou qu'elle n'a pas résolu les bugs de KB5060842, vous pouvez désinstaller les updates fautifs en suivant ces étapes :

Ouvrez Windows Update

Cliquez sur Historique des mises à jour

Sélectionnez Désinstaller les mises à jour (scrollez jusqu'en bas de l'écran pour faire apparaître l'option)

Choisissez la mise à jour KB5063060 ou KB5060842 et désinstallez-la

Il est sans doute plus sage de se passer de ces versions en attendant que Microsoft ne publie des correctifs qui règlent tous ces soucis.