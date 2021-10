Windows 11 : découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités dédiées au gaming

Avec Windows 11, Microsoft fait les yeux doux aux gamers. En même temps que la sortie du système d’exploitation aujourd’hui, ce sont plusieurs fonctionnalités dédiées au jeu qui viennent s’ajouter à son attirail. On vous propose un petit tour d’horizon de ce qui vous attend avec la mise à jour.

Ça y est, Windows 11 est disponible depuis aujourd’hui. Après des mois de tests auprès des membres Insider et de correction de bug, la version finale du système d’exploitation est prête au déploiement. Pour le moment, il faut encore passer par l’ISO officiel partagé par Microsoft pour le télécharger. De nombreuses nouveautés attendent les utilisateurs, notamment plusieurs dédiées au gaming.

En effet, l’éditeur de Redmond cible particulièrement les joueurs avec cette nouvelle version, qualifiant notamment cette dernière de « meilleur Windows pour le gaming ». Pour ce faire, de nouvelles options font leur apparition, dont certaines sont déjà présentes dans les Xbox Series X et S. Voici donc un petit récapitulatif de toutes les fonctionnalités gaming de Windows 11.

Auto HDR, DirectStorage, Xbox Game Pass, Windows 11 veut séduire les gamers

Commençons par l’Auto HDR qui, comme son nom l’indique, configure automatiquement les graphismes d’un jeu en High Dynamic Range lorsque l’écran utilisé propose la technologie. Microsoft précise que cette fonctionnalité est compatible avec plus de 1000 jeux DirectX 11 et DirectX 12. On retrouve également DirectStorage, présent sur les consoles de la firme, qui permet aux PC les moins performants de charger des jeux gourmands en ressources. Il est toutefois nécessaire de posséder un SSD NVMe et un GPU DirectX 12.

Windows 11 fait également la part belle aux accessoires. De manière générale, Microsoft promet que le système d’exploitation « continue d’être compatible avec le panel de matériel le plus large au monde », ce qui concerne aussi bien les manettes que les casques. Enfin, après leur arrivée sur Windows 10 dans application, xCloud et le Game Pass vont faire leur grand retour dans la nouvelle version. Il est fort à parier que Microsoft va régulièrement améliorer son service pour attirer toujours plus d’utilisateurs.

À noter toutefois que l’OS a tendance à grandement réduire les performances en matière de gaming du PC sur lequel il est installé. Cela est dû au VBS, une fonctionnalité de sécurité activée par défaut sur Windows 11. On vous conseille donc de la désactiver pour profiter pleinement de vos jeux.