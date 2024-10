Windows 11 24H2 : votre PC est plus rapide après la mise à jour et c’est grâce à cette nouveauté

Microsoft dévoile comment la mise à jour Windows 11 24H2 rend les ordinateurs globalement plus rapide. Sachant que vous n'avez absolument rien à faire pour en profiter.

Ce qu'il y a de bien avec la sortie d'une mise à jour annuelle de Windows 11, c'est que dans les premières semaines après sa sortie, on découvre toutes les nouveautés qu'elle embarque au fur et à mesure. Si elles sont souvent évidentes (une option qui n'existait pas auparavant, un changement d'interface…), certaines sont totalement invisibles pour l’utilisateur, et pourtant leur impact est notable. Windows 11 24H2, déployé début octobre, ne fait pas exception.

Vous le savez si vous lisez les notes de mises à jour Windows (ou autres), presque toutes indiquent qu'elles servent à corriger des bugs et améliorer des performances. Dans le cas de la 24H2, ce dernier point est on ne peut plus vrai. Après l'avoir l'avoir installée, vous pouvez facilement remarquer que votre PC est globalement plus rapide qu'avant. Comment cela se fait-il ? Le secret réside dans l'optimisation des mises à jour du système d'exploitation.

Voici comment Windows 11 rend votre PC plus rapide

Microsoft explique qu'en utilisant divers procédés, mettre à jour votre ordinateur sollicite moins son processeur qu'auparavant. La puissance ainsi libérée peut servir à autre chose, supprimant en partie les ralentissements que l'on pouvait ressentir pendant le processus. Mais ce n'est pas tout. Les temps d'installation et de redémarrage de la machine sont également bien moins importants, chiffres à l'appui.

Prenons l'exemple d'un PC sous Windows 11 24H2. Une mise à jour mensuelle, le fameux Patch Tuesday, prend environ 2 fois moins de temps à s'installer (45,6 %), tandis que le redémarrage est 40 % plus rapide. Quant à l'utilisation du processeur, elle baisse de 15,3 %.

Mais le mieux, c'est que le système fonctionne même sur les anciennes versions de Windows 11. Les résultats sont sensiblement les mêmes en mettant à jour un PC encore sous la version 22H2. C'est donc une avancée majeure pour tout le monde, en attendant le jour où il n'y aura même plus besoin de redémarrer pour installer une MàJ.