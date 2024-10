Windows 11 24H2 : la dernière mise à jour fait totalement planter certaines applications

Microsoft a déployé au début du mois d'octobre la mise à jour 24H2 pour Windows 11. Cette nouvelle version de l'OS a apporté de nombreuses fonctionnalités inédites… Mais aussi son lot inévitable de bugs. Plus précisément, certaines applications ne fonctionnent tout simplement plus depuis l'arrivée de la MAJ.

Comme vous le savez peut-être, Microsoft a officiellement déployé la mise à jour 24H2 de Windows 11 en début octobre 2024. Avec ce patch majeur, l'OS se dote de nouvelles fonctionnalités attendues de longue date, comme la prise en charge du Wi-Fi 7, une connexion plus stable et plus rapide avec les appareils Bluetooth Low Energy Audio, la possibilité de se connecter à des réseaux Wi-Fi via un QR Code ou encore un nouveau mode d'économie d'énergie pour citer qu'elles.

Et bien que cette version de Windows soit passée par une longue phase de bêta via le programme Insider, de nombreux bugs sont passés entre les mailles du filet de Microsoft. Dans un communiqué officiel, la firme de Redmond a d'ailleurs reconnu que la MAJ détraquait certaines applications officielles et tierces.

Certaines applications sont KO à cause de Windows 11 24H2

C'est notamment le cas de VoiceMeeter, une table de mixage virtuelle et gestion audio. Comme en témoignent de nombreux utilisateurs, lancer l'application sous Windows 11 24H2 se solde systématiquement par un écran bleu. Une incompatibilité avec un pilote serait responsable du problème. En attendant la résolution du bug par l'éditeur de l'appli, Microsoft a choisi de suspendre le déploiement de la MAJ 24H2 sur les PC qui utilisent VoiceMeeter. Le patch ne sera plus proposé via Windows Update jusqu'à nouvel ordre. Il est d'ailleurs recommandé de ne pas installer manuellement 24H2 tant qu'un correctif n'est pas déployé.

Malheureusement, VoiceMeeter n'est pas la seule application qui déraille depuis l'arrivée de 24H2. C'est également le cas de Word et Excel, qui peuvent cesser de fonctionner après l'installation de la dernière version de l'OS. Cela se produit notamment lorsque “les solutions anti-virus activent certaines fonctionnalités” selon Microsoft. Bonne nouvelle néanmoins, le géant américain est formel : les deux applis plantent uniquement sur des versions de Windows dédiées aux professionnels et sur des environnements informatiques gérés.

Notez que Microsoft a également mentionné deux autres bugs bloquants. Le premier concerne certains appareils ASUS, à savoir les portables des séries X415KA et X515KA. Quant au second, il se survient lorsque l'utilisateur fait appel à sa webcam intégrée pour s'authentifier sur certains services avec Windows Hello. A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas encore quand Microsoft compte diffuser des correctifs pour les problèmes susmentionnés.

Source : XDA Developers