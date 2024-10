Windows 11 24H2 : voici la méthode pour résoudre un gros bug de la mise à jour. Merci Microsoft, on a bien ri

Diffusée début octobre, la version 24H2 de Windows 11 peine à s'installer chez certains utilisateurs. Conscient du problème, Microsoft tente de livrer une solution qui a vraiment de quoi surprendre.

Qui n'a jamais rencontré un bug lors d'une mise à jour de Windows ? C'est un phénomène assez récurrent pour le système d'exploitation, qui s'enrichit certes de nouvelles fonctionnalités, mais qui voit systématiquement apparaître de nouveaux problèmes.

Disponible depuis début octobre, la version 24H2 de Windows 11 souffre d'un bug particulièrement gênant pour certains utilisateurs. Dès qu'ils tentent d'effectuer la mise à jour du système, ils obtiennent systématiquement un code erreur 0xc1900101. De prime abord, l'update semble s'être bien déroulée, mais c'est lorsque le PC redémarre que ce message d'erreur se présente, indiquant que la mise à jour a échoué. Microsoft dévoile une solution pour le moins “originale”, pour ne pas dire risible.

Windows 11 24H2 : ce que préconise Microsoft en cas d'erreur 0xc1900101

Le problème de l'erreur 0xc1900101 est connu depuis la build 26052 de Windows 11, laquelle est sortie en février 2024. S'il a fallu attendre septembre 2024 pour que Microsoft tente enfin de le corriger, voilà qu'il réapparaît avec la version 24H2 de Windows. Certes, cela ne bloque pas le PC pour autant : une fois le PC redémarré et le message d'erreur affiché, le système annule la mise à jour et revient sur l'ancienne édition de Windows 11.

Mais il y a de quoi être agacé de ne pas pouvoir profiter de la toute dernière version de l'OS. Microsoft, conscient de ce problème, a trouvé comment le résoudre… Ou presque ! Voilà la réponse officiellement apportée par l'équipe en charge du support de Windows 11 :

“Le code d’erreur 0xc1900101 est une erreur générique qui s’affiche lorsqu’une mise à jour échoue et revient en arrière pour une raison quelconque. Il s’agit d’un domaine que nous surveillons de près et qui peut avoir différentes causes, en fonction de la version vers laquelle vous tentiez de mettre à niveau l'OS, ainsi que de votre configuration. Si vous tentiez de mettre à jour vers une version précédente d’Insider, veuillez essayer la plus récente, car elle peut résoudre votre problème.”

Pour mettre à jour Windows 11 vers la dernière version, Microsoft conseille donc… de mettre à jour Windows 11 vers la dernière version ! En clair, d'essayer d'installer l'update à plusieurs reprises, avec l'espoir que ça finisse par passer.

Un problème de pilote à l'origine du bug de l'installation de Windows 11 ?

Pas de chance, Microsoft ne livre donc pas de réelle solution en cas de galère avec la version 24H2 de Windows 11. Il faut y aller au chausse-pied en espérant que la mise à jour daigne s'installer au terme de plusieurs tentatives.

Néanmoins, on trouve sur l'une de ses pages de support un début d'explication quant à l'origine de ce bug d'installation. Celui-ci concernerait les pilotes matériels : “Une erreur commençant par 0xC1900101 correspond généralement à une erreur de pilote”, peut-on y lire. Dans ce cas, Microsoft préconise simplement de vérifier les pilotes, d'installer leurs mises à jour, voire de débrancher le ou les matériels supplémentaires. Reste que l'opération peut se révéler longue et pénible, puisque l'utilisateur doit alors naviguer à vue, sans savoir quel matériel est responsable du code erreur 0xc1900101.