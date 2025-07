4 ans après sa sortie, Windows 11 devient enfin aussi utilisé que Windows 10

Windows 11 est sur le point de devenir la version la plus utilisée de l'OS de Microsoft. Il aura fallu attendre presque quatre ans pour détrôner Windows 10.

L'adoption de Windows 11 n'est sans doute pas aussi rapide que ne l'espérait Microsoft. De nombreux utilisateurs conservent une version antérieure du système d'exploitation, même des années après la sortie de la dernière mouture. Il faut dire que l'éditeur n'a pas forcément rendu la transition facile, en imposant des caractéristiques techniques minimales ambitieuses pour assurer la compatibilité avec Windows 11. La présence obligatoire d'une puce de sécurité TPM 2.0 sur les machines a notamment empêcher une ribambelle d'appareils d'installer la mise à jour.

Mais progressivement, Windows 11 gagne des parts de marché. Et d'après les dernières données de StatCounter, Windows 11 a même rattrapé Windows 10 au mois de juin 2025. Windows 11 est en effet monté à 47,98 % de taux d'utilisation au sein de l'écosystème logiciel de Microsoft. C'est une hausse de 4,76 points par rapport à mai 2025. On n'avait plus constaté une augmentation aussi spectaculaire depuis janvier 2022, quelques mois après le lancement de Windows 11.

Windows 11 s'impose enfin

Windows 10 est toujours très légèrement devant, à 48,76 %. Cette version a perdu 4,43 points en un mois, contribuant à la bonne forme de WIndows 11. Les deux versions de l'OS sont presque à égalité. Si la tendance se poursuit, Windows 11 deviendra pour la première fois la version de Windows la plus installée sur les PC dans le monde le mois prochain. Dans certains pays anglophones, Windows 11 est déjà le numéro 1 du marché. Il cumule 59,01 % de pdm au Royaume-Uni, 54,72 % aux États-Unis et 51,58 % au Canada.

On sent que la fin du support de Windows 10 approche à grands pas. Pour rappel, à partir du 14 octobre 2025, les utilisateurs sous Windows 10 ne recevront plus de nouvelles fonctionnalités ni de correctifs de sécurité. Un programme d'extension de support est prévu par Microsoft, mais celui-ci est payant. Il faut s'attendre que Windows 11 grignote encore allègrement les parts de marché de Windows 10 dans les prochains mois.

Windows 7 fait de la résistance avec 2,19 % de pdm. Malaimés, Windows 8 et Windows 8.1 sont à respectivement à 0,31 % et 0,28 % de pdm, derrière même les 0,43 % de Windows XP.