Windows 10X sera prêt en décembre mais sera compatible avec peu d’applications

Plus que deux mois avant que Windows 10X soit distribué aux constructeurs du monde entier. Lors de sa présentation, Microsoft avait annoncé que l'émulation faisant tourner le système d'exploitation pourrait ouvrir les applications Win32. Ce ne sera finalement pas le cas au lancement du système, rendant ainsi indisponibles de nombreux logiciels.

Après de longs mois de développement et une première démo de l’interface de Windows 10X en février dernier, le système passera en phase RTM (Release To Manufacturer) en décembre. Le nouveau système d'exploitation de Microsoft n'a pas pour vocation de remplacer Windows 10, mais plutôt d'offrir une version adaptée aux machines équipées d'un processeur ARM en étant bien moins énergivore. Windows 10X fonctionne en effet grâce à un système d'émulation, rendant ainsi possible son utilisation sur des appareils moins puissants.

Initialement destiné aux machines à double écran, Microsoft souhaite désormais lancer le système d'exploitation sur des machines tournant sur ARM, aux alentours du printemps 2021. Seule ombre au tableau : contrairement à ce qui était prévu, l'émulateur ne sera pas d'emblée compatible avec les applications Win32.

En effet, à l’instar de Windows RT et Windows 10s, 10X ne comprendra pas la technologie « VAIL », qui permet aux OS de faire tourner ces applications. Concrètement, cela veut dire que les utilisateurs devront se contenter des applications UWP et PWA, moins nombreuses et moins complètes que les Win32. Ces dernières seront disponibles en 2022, selon Microsoft.

Parmi ces logiciels, on compte notamment la suite Office, à laquelle les utilisateurs n'auront donc pas accès. La firme a néanmoins annoncé que la version web de la suite sera fournie avec Windows 10X. Tout comme la promesse d’installer les mises à jour sur Windows 10X en moins de 90 secondes, il s’agit là d’un maigre lot de consolation.

For those asking, Windows 10X is on track to RTM in December. Spring 2021 release still looking likely. Not sure if MS is planning to do any external 10X testing. If they are, I suspect they're waiting for the RTM build first.

— Zac Bowden (@zacbowden) October 21, 2020