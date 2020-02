Windows 10X : première démo de l’interface sur les appareils à double écran

Voici enfin un aperçu de l’interface de Windows 10X. Microsoft vient de mettre un émulateur de l’OS à la disposition des développeurs, quelques semaines après celui de la version modifiée d’Android qui animera le Surface Duo. Une vidéo d’un peu moins de 2 minutes montre ce à quoi l’interface ressemble et comment elle devrait se présenter sur la Surface Neo.

Comme promis il y a quelques semaines, Microsoft vient de lancer la première préversion de Windows 10X qui peut être testée via un émulateur que les développeurs ont désormais à leur disposition. Ces derniers peuvent commencer à jeter les bases de leurs applications et voir comment les optimiser pour le double écran de la Surface Neo. Pour rappel, la firme de Redmond avait déjà publié un émulateur de la version d’Android destinée au Surface Duo le 22 janvier.

Annoncé en octobre 2019 au même moment que les Surface Duo et Neo, Windows 10X est une nouvelle version de l’OS de Microsoft conçue pour les appareils à double écran. Cette déclinaison du système est plus allégée et fonctionne différemment de Windows 10. Grâce à l’émulateur qui vient d’être mis à disposition des développeurs, le site The Verge a réalisé une démo qui offre un premier aperçu de l’interface en plein fonctionnement.

À première vue, l’interface s’inspire fortement du Windows 10 traditionnel. On remarque la présence d’une barre de tâches en bas de l’écran avec un menu Démarrer à l’extrême gauche, des icônes d’applications épinglées sur la barre ainsi q’un affichage de la date et de l’heure complètement à droite.

En cliquant sur le menu Démarrer, celui-ci déploie un lanceur d’applications similaire à celui de Windows 10, mais sans les tuiles Modern UI. Notre impression générale est que l’interface ressemble à un croisement entre Windows 10 et Android. On retrouve l’essentiel des applications du système de base, à savoir l’explorateur de fichiers, l’application Photos, le pense-bête, la calculatrice Windows, Microsoft Store ou encore le navigateur Edge.

Les applications de la suite Office sont également présentes. On peut en effet voir une démo de Word qui chevauche les deux parties de l’écran. Le multitâche est par ailleurs l’un des atouts majeurs de Windows 10X puisqu’il est possible de travailler sur deux applications différentes, chacune occupant une partie du double écran. Voici plus bas quelques images ainsi que deux vidéos de démonstration.

This is the new Wonder Bar for Windows 10X. It includes a software keyboard, trackpad, and quick access to GIFs, emojis, and more. You can even pin videos into it. It’s one of the best 10X features https://t.co/kvBnfKbtOO pic.twitter.com/0GzLAqpaia

— Tom Warren (@tomwarren) February 12, 2020