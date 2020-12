Windows 10 : Word profite d’un correcteur boosté par une IA

Microsoft Word sur Windows 10 se dote désormais d'un nouveau correcteur grammatical assisté par une intelligence artificielle. Grâce au machine learning, ce correcteur s'adaptera à votre écriture et pourra faire des propositions pour améliorer votre syntaxe, intégrer l'inclusivité ou encore affiner la clarté de vos propos.

Après un changement de look d'Excel et de Word opéré avec un brio durant l'été 2020, Microsoft continue d'intégrer de nouvelles fonctionnalités sur les logiciels phares de la Suite Office. En ce jeudi 24 décembre 2020, la firme de Redmond annonce l'arrivée d'un nouveau correcteur grammatical sur Microsoft Word.

La principale particularité de ce correcteur est qu'il est assisté par une intelligence artificielle. Grâce à l'apprentissage automatique, également appelé machine learning, le correcteur sera capable de faire des suggestions avancées sur votre style d'écriture, sur l'inclusivité, ou encore sur le ton employé. De plus, l'outil mettra également en évidence les références géopolitiques sensibles (probablement pour vous éviter des ennuis sur les réseaux sociaux on ne sait pas).

Un outil pour améliorer son écriture

Comme l'expliquent nos confrères du site Windows Latest, ce correcteur a pour vocation d'améliorer votre écriture dans son ensemble. En sélectionnant un mot et en appuyant sur MAJ + F10 ou Alt + Bas, l'outil affichera un sous-menu dans lequel vous pourrez retrouver des propositions de synonymes, ou encore des précisions sur les différentes significations du mot en question.

En outre, le correcteur inclut également un vérificateur de plagiat, bien utile pour s'assurer que votre travail n'a pas été copié sans vergogne, ou à l'inverse s'il s'avère trop proche d'un contenu publié sur le web. Pour l'heure, cet éditeur est uniquement disponible pour les membres du programme Insider. Si c'est bien votre cas, assurez-vous d'utiliser la version 2010 (Build 13328.20000).

Il ne reste plus qu'à espérer que la fonctionnalité soit disponible pour tous les utilisateurs très prochainement. Pour rappel, Microsoft compte accélérer l'arrivée de nouvelles fonctionnalités sur Windows 10, via un processus inédit appelé Windows Feature Experience Pack. Selon les dires de la firme de Redmond, les “petites” mises à jour seront plus nombreuses et permettront aux utilisateurs de profiter de nouvelles fonctionnalités plus régulièrement. Ces MAJ mineures auront l'avantage d'être très rapides à installer, en moins de 90 secondes selon Microsoft.

Source : Windows Latest