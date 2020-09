Microsoft prépare bien une nouvelle version de Office sans abonnement. Un petit événement alors que la firme pousse depuis des années ses offres d'abonnement à Office via Microsoft 365 en lieu et place des application qui s’installent sur PC et Mac au travers d'un achat unique de licence.

Microsoft le révèle au détour d'un post de blog sur la prochaine version de Exchange Server : la firme est sur le point de lancer une nouvelle version de sa suite Office “en dur” pour PC et Mac. Une variante de Word, Excel et Powerpoint qui ne nécessitera qu'une acquisition unique de licence – au lieu d'un abonnement mensuel à Microsoft 365, la suite bureautique dans le cloud avec accès à OneDrive, Skype Teams et aux applications PC/Mac. Microsoft explique en effet sur son blog : “Microsoft Office aura également droit à une nouvelle version perpétuelle sur Windows et Mac, dans la seconde moitié de 2021“.

L'arrivée d'une mise à jour de la suite perpétuelle n'était pourtant pas acquise. La firme de Redmond pousse depuis des années sa suite Microsoft 365 dans le cloud. Celle-ci comporte une version gratuite qui s'utilise comme Google Drive, dans le navigateur. L'abonnement donne accès aux versions de Word, Excel et Powerpoint qui s'installent sur PC et Mac. La firme avait par ailleurs récemment lancé Office 2019, une version avec licence perpétuelle vendue entre 149 euros et 579 euros en fonction des variantes – sans accès à OneDrive. Avant de torpiller des trois vidéos son propre programme pour mieux mettre en avant Microsoft 365.

Reste à savoir ce que Microsoft prépare dans le détail avec la suite Office 2021. Pour l'heure, la firme préfère ne pas donner de plus ample détails mais promet d'en dire plus dans un futur proche. Microsoft pourrait par exemple mieux intégrer sa suite “en dur” avec ses services dans le cloud et peut-être les déclinaisons Android et iOS de ses applications. L'info nous rassure en tout cas : Microsoft n'a pas prévu de basculer totalement à un modèle d'abonnement. De quoi ravir ceux qui en ont assez de payer une dizaine d'euros par mois pour chaque service et programme que le net compte. Au moins avec une licence perpétuelle, vous ne risquez pas de perdre accès à vos applications si vous décidez d'arrêter de payer…