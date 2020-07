Microsoft Office change de look : Word et Excel adoptent un nouveau design épuré

Microsoft Office fait l’objet d’une refonte d’envergure. Word, Excel ou encore PowerPoint vont bientôt adopter un design simplifié et fortement empreint des codes de la charte graphique Fluent Design. Le premier changement qui saute aux yeux est la disparition du ruban spacieux situé juste en dessous du menu principal. Place à une barre d’outils compacte et dynamique animée par une IA désormais omniprésente.

Après les changements apportés à Office 365 devenu Microsoft 365 depuis quelques semaines, Microsoft vient de présenter les grandes lignes de son projet de refonte de l’interface de la suite Office. C’était à l’occasion de sa conférence Inspire 2020, un événement qui se tient cette année du 21 au 22 juillet. Le look des applications Office a beaucoup évolué ces dernières années en adoptant progressivent les traits caractéristiques du langage « Fluent Design », à l’instar de Windows 10 et des autres applications de la firme de Redmond.

Ces changements dans Microsoft Office incluent une nouvelle collection d’icônes, un mode sombre et une barre d’outils avec un ruban réaménagé et plus facile à utiliser. Ce dernier est justement au coeur du nouveau design de la suite. Introduit depuis Office 2007, ce fameux ruban occupe un grand espace en dessous du menu principal de Word, Excel ou encore PowerPoint et permet d’accéder rapidement à une kyrielle d’options organisées par catégorie. Dans la nouvelle version de l’interface, ce ruban disparait complètement au profit d’une barre d’outils compacte.

Une interface simplifiée et résolument dynamique

La suppression du vieux ruban de Microsot Office est-elle vraiment une bonne nouvelle ? Si cela permet de simplifier l’interface et de la rendre plus « zen », on peut s’inquiéter quant à la facilité d’utilisation des applications de la suite, tant les options présentées dans ce ruban permettaient à l’utilisateur de retrouver aisément les outils dont il a besoin. Si on s’y perd un peu au début, on finit par prendre ses repères au bout de quelques semaines d’utilisation.

Pour compenser cette nouvelle donne qui peut être déroutante pour certains, Microsoft a misé sur une approche dynamique qui fait appel à l’IA. Place désormais à une barre d’outils flexible et des « commandes adaptatives », comme l’explique Jon Friedman, le vice-président chargé du design et de la recherche chez Microsoft. Vous pouvez « déplacer cette barre d’outils simplifiée sur l’écran là où vous le trouvez le plus utile, mais aussi profiter de la divulgation progressive qui révèle les commandes de manière contextuelle. »

En d’autres termes, lorsque vous travaillez dans Word, Excel ou encore PowerPoint, l’application analysera vos actions pour afficher des commandes contextuelles dans la barre d’outils, et ce, en fonction de vos besoins de l’instant. Cela « réduira la charge cognitive et augmentera votre concentration sur la tâche à accomplir, que vous soyez sur votre smartphone dans le métro, votre tablette dans le canapé ou encore sur votre PC ».

Les autres changements attendus incluent l’affichage d’une icône en haut pour indiquer quelle application Office vous utilisez. Les barres de recherche et de commande gagnent par ailleurs en visibilité. Microsoft a mis beaucoup l’accent sur ces éléments au cours de ces dernières années et s’apprête à aller plus loin dans la future interface de Office. Reste désormais à savoir quand ce nouveau look fera officiellement ses débuts. Microsoft n’a avancé aucune date de lancement.