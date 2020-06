Windows 10 : un nouveau bug provoque un redémarrage forcé

Windows 10 est victime d’un nouveau bug qui provoque un redémarrage forcé chez de nombreux utilisateurs. Ce dysfonctionnement affecte plusieurs versions du système d’exploitation de Microsoft, à savoir les versions 1809, 11903, 1909 et 2004.

Windows 10 accumule les problèmes, particulièrement depuis le déploiement de la mise à jour de mai 2020. Entre le refus de prendre en charge certaines imprimantes, des problèmes d’accès aux fichiers du disque dur ou encore l’impossibilité de synchroniser les données entre Chrome et Edge, les utilisateurs ne savent plus où donner de la tête.

Malheureusement, les problèmes sont loin d’être terminés comme vient de nous l’apprendre Microsoft. Selon la firme de Redmond, un nouveau bug provoque un redémarrage forcé chez de nombreux utilisateurs. Ce dysfonctionnement concerne les dernières versions de Windows 10, à savoir les versions 1809, 1903, 1909 et 2004.

Ce bug serait directement lié à la mise à jour de juin 2020, déployée par Microsoft en début de mois. Elle a certes corrigé 129 failles de sécurité, mais elle aurait également apporté son lot de problèmes sur toutes les versions de Windows 10 encore suivies par le constructeur. Précisons que Microsoft a rajouté ce bug à la liste des problèmes connus sur son assistance en ligne.

Un correctif d’ici début juillet 2020

Voici le message d’erreur qui s’affiche si vous rencontrez ce problème :

« The Local Security Authority Subsystem (LSASS) file (Isass.exe) might fail on some devices with the error message, « A critical system process, C:/WINDOWS/system32/Isass.exe, failed with status code c0000008. The machine must now be restarted ».

Pour rappel, le LSASS (Isass.exe) est un exécutable nécessaire au bon fonctionnement de Windows. Parfois, une erreur Isass.exe peut survenir lorsque l’ordinateur est surchargé ou que des fichiers système importants sont manquants ou ont été corrompus. Dans ces situations, un arrêt de Isass.exe provoque le redémarrage forcé du PC.

Quoi qu’il en soit, Microsoft n’a fourni aucune explication à ce sujet et on ne sait pas pourquoi LSASS crasherait chez certains utilisateurs. La compagnie travaille actuellement à la résolution du problème et elle prévoit de publier un correctif dans une prochaine mise à jour prévue pour le premier mardi de juillet 7 juillet 2020.

