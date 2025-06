Keynote WWDC 2025 : comment suivre le lancement de iOS 26 et des autres nouveautés Apple ce soir

La WWDC 2025 se tient ce soir à 19 h. L'événement centré sur les nouveautés logicielles d'Apple devrait être l'occasion de découvrir iOS 29, ainsi que ce qui arrive dans les autres systèmes d'exploitation de la firme.

La très attendue Keynote qui donne le coup d'envoi de la WWDC 2025 se tient ce soir à 19 h heure française. L'événement annuel est en réalité une suite de conférences et ateliers à destination des développeurs. Il couvre donc ainsi en priorité les nouveautés logicielles qui arrive dans l'écosystème de produit Apple.

La date la plus importante pour le grand public est évidemment celle de ce soir, puisque c'est là que seront présentées toutes les nouveaux systèmes d'exploitation de la firme. On s'attend notamment à un changement de numérotation avec l'arrivée de iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.

Une numérotation qui semble découler d'un désir de plus de clarté pour coller à l'année de lancement de la génération matérielle d'appareils, en particulier iPhone – qui devrait correspondre à l'arrivée de la version stable, grand public du système. Ce qui suggère sans doute, au passage, l'arrivée du prochain iPhone 17 non pas en septembre comme habituellement, mais plutôt dans les premières semaines de 2026.

Quand et comment suivre la keynote Apple du WWDC 2025 ?

La vidéo en Une de cet article vous permet de voir la retransmission en direct de la keynote Apple dès le coup d'envoi officiel à 19h pétantes. Le live devrait notamment durer un peu plus d'une heure, et devrait comme habituellement être une expérience traité comme une grande production hollywoodienne – ce qui la rend toujours assez divertissante à regarder.

Quelles nouveautés sont attendues lors du WWDC 2025

On vous le disait, l'événement sera surtout centré sur le changement logiciel qui arrive prochainement dans tous les appareils Apple. Avec surtout, comme pièce maîtresse, iOS 26 qui est attendu avec un redesign majeur de l'interface hérité des codes lancés par la firme avec visionOS.

Au programme, plus de transparence, plus d'air, et sans doute plus d'IA intégrée au coeur de l'expérience. Au passage la firme pourrait commencer à lever un coin de voile sur des nouveautés qui arrivent sur les iPhone 17. Il faudra bien entendu attendre de les découvrir alors que nous sommes à quelques heures seulement de la présentation.

Pour un point complet sur toutes les nouveautés attendues vous pouvez lire notre article spécial sur le WWDC 2025.