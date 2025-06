Le prix de ce nouveau jeu Xbox fait grincer des dents

Les consoles, les accessoires, les jeux, rien n'échappe à la hausse des prix. Mais on ne s'attendait pas forcément à ce que The Outer Worlds 2 soit vendu aussi cher que les plus gros jeux Xbox à venir.

Après le Xbox Games Showcase 2025 riche en annonces, Microsoft tenait une conférence centrée sur The Outer Worlds 2. Le jeu sortira le 29 octobre 2025 et son prix n'a pas manqué de faire réagir les joueurs. Le titre d'Obsidian est en effet vendu 79,99 euros chez nous et 79,99 dollars US aux États-Unis.

Si les consommateurs européens ont déjà vu des jeux first-party Xbox à 79,99 euros (c'est par exemple le cas de Doom The Dark Ages), c'est la première fois que le seuil des 79,99 dollars US est atteint outre-Atlantique. En communiquant sur une hausse des prix de ses consoles et de ses accessoires il y a quelques semaines, Xbox précisait qu'il fallait aussi s'attendre à une augmentation des tarifs des jeux. The Outer Worlds 2 est le symbole de cette nouvelle politique tarifaire, et il faut s'attendre à ce que tous les prochains gros jeux Xbox soient proposés aussi cher.

Le Game Pass et Xbox Play Anywhere comme arguments

Si on était préparé, quelques éléments viennent renforcer la frustration d'une certaine partie des joueurs. Tout d'abord, le fait que The Outer Worlds 2 vienne initier cette nouvelle tendance peut sembler étrange. Le premier opus n'était pas considéré comme une production AAA. Les ambitions du second sont peut-être plus élevées, mais voir cette suite est le porte-étendard des jeux à 80 USD est un drôle de choix de Microsoft.

Par ailleurs, l'univers de The Outer Worlds est une satire du capitalisme. On peut presque considérer comme une provocation de Microsoft de choisir ce jeu pour amorcer une hausse des prix. Enfin, on espérait aussi que ces tarifs soient appliqués pour la version console et Xbox PC des jeux, et non pour la version Steam. C'est raté.

L'objectif de l'éditeur paraît ici clair : que les joueurs estiment que cela ne vaut pas le coup d'acheter The Outer Worlds 2 à ce prix, et qu'ils s'abonnent au Game Pass à la place. Celui-ci est au cœur de la stratégie de Xbox. Et pour ceux qui accepteraient d'acheter le jeu aussi cher, Microsoft présente l'argument du Xbox Play Anywhere. Si vous achetez une version d'un jeu dans l'écosystème Xbox, vous pouvez y jouer aussi bien sur console que sur PC sans avoir à acheter plusieurs fois le titre.