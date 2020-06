Windows 10 : certaines imprimantes refusent de fonctionner, installez ce correctif

Impossible d’imprimer des documents sur Windows 10 ? Microsoft a récemment reconnu qu’un bug apparu depuis la mise à jour de sécurité de juin. Il empêche le fonctionnement normal de certaines imprimantes. La firme propose désormais un correctif .

Si depuis quelques jours vous avez des problèmes pour imprimer des documents depuis votre PC, vous n’êtes pas le seul. Dans une note publiée sur son site, Microsoft a récemment admis qu’un bug affectait plusieurs modèles d’imprimantes depuis le déploiement de la mise à jour de sécurité Windows 10 de juin 2020 il y a un peu plus d’une semaine.

« Après l’installation de cette mise à jour, certaines imprimantes peuvent ne plus imprimer. Le spooler d’impression peut renvoyer une erreur ou se fermer de façon inattendue lors de la tentative d’impression, et aucune impression n’aura lieu », pouvait-on lire dans le document. Ce problème dans Windows 10 affecte également les imprimantes virtuelles qui permettent de générer des fichiers PDF.

Un correctif est disponible, mais pas pour tout le monde

Ça n’aura pas trop tardé. Microsoft propose désormais une mise à jour. Plusieurs versions de Windows bénéficiant encore au moins d’un support standard sont affectées par le bug. Le problème a été identifié sur de nombreuses versions, y compris Windows 8.1 et Windows 10 versions 1507, 1607, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909 ou encore 2004 qui correspond à la dernière mise à jour de fonctionnalités de mai 2020.

Pour le moment, le correctif n’est proposé que pour les versions 1903, 1909, 1803 et 1809 de Windows 10 en attendant les autres. C’est sans doute la raison pour laquelle Microsoft ne pousse pas encore la mise à jour via Windows Update, mais cela ne devrait plus tarder. Il faut donc installer le correctif manuellement. Voici les pages où vous pourrez le télécharger pour les versions 1903 et 1903 de Windows 10, pour les versions 1803 et 1809.

Pour les utilisateurs concernés, l’installation de ce correctif devrait résoudre tous les problèmes d’impression rencontrés depuis quelques jours.