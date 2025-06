Google améliore la durée de vie de la batterie de plusieurs smartphones Pixel

Google prépare le déploiement de sa fonction de préservation de la santé de la batterie pour les smartphones de la série Pixel 9. Celle-ci devrait être désactivable.

Avec le Pixel 9a, Google a introduit une nouvelle fonctionnalité visant à améliorer la durée de vie de la batterie sur le long-terme. Il s'agit d'un assistant qui fait varier automatiquement la puissance de charge et le niveau de capacité de la batterie à ne pas dépasser afin de limiter la dégradation des cellules, et donc la perte de capacité avec la répétition des cycles de charge. Cela peut se traduire par une légère baisse de la vitesse de charge et de l'autonomie de l'appareil, mais pour y gagner un smartphone plus durable dont l'accumulateur commence moins vite à montrer des signes de faiblesse.

On sait que cette fonction sera proposée sur les prochains modèles de Pixel, mais certains mobiles déjà disponibles vont aussi être mis à jour pour en bénéficier. AssembleDebug explique que Google a déjà posé les fondations de son intégration à la série des Pixel 9. Elle n'est pas officiellement déployée, mais il a réussi à l'activer sur son Pixel en mettant les doigts dans le cambouis. Selon lui, Google attend la sortie d'Android 16 pour la proposer à tous les propriétaires d'un Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold.

Les Pixel 9 se préparent à recevoir l'assistant de santé de la batterie

Google avait également annoncé que cette option serait poussée sur le Pixel 8a, mais pas sur les smartphones sortis plus tôt, incluant les Pixel 8 et 8 Pro, pourtant plus haut de gamme que le Pixel 8a. “En raison de limitations, cette fonctionnalité ne sera pas disponible sur les anciens appareils Pixel commercialisés”, nous expliquait-on il y a quelques semaines.

Sur le Pixel 9a, la fonctionnalité ne peut pas être désactivée, et ce sera sans doute le cas sur les futurs Pixel. Par contre, elle peut l'être sur les Pixel 9, pour ne pas imposer une restriction sur la recharge qui n'était pas prévue au moment de l'achat de l'appareil par les consommateurs, qui pourraient s'en plaindre auprès de Google. L'option se trouve dans le menu Santé de la batterie des Paramètres.