Windows 10 : Microsoft dévoile le nouveau menu Démarrer, plus classieux et plus pratique

Si le menu Démarrer de Windows 10 n’a guère changé depuis le lancement de l’OS en 2015, celui-ci s’apprête à profiter d’un gros coup de lifting. Microsoft vient de publier une nouvelle capture d’écran, qui livre différents détails sur les changements attendus.

Peu à peu, même si l’opération prend du temps et ne se fait pas du jour au lendemain, Windows 10 s’améliore. Le module Paramètres fourmille désormais d’options et remplace à 90% le Panneau de configuration. La News Bar, une barre destinée au Bureau, a fait son apparition et permet de garder un oeil sur l’actualité en temps réel. Et que dire de ce nouvel explorateur de fichiers à destination de Windows 10X, mais installable sur Windows 10, qui est lui aussi en préparation ? Arrivera-t-il lui aussi un jour officiellement dans Windows 10 ?

Bref, ce ne sont pas les innovations qui manquent, et même le menu Démarrer devrait bientôt passer par une phase de relooking, comme le montre la capture d’écran ci-dessus et publiée officiellement par Microsoft sur son compte Facebook.

Une capture d’écran qui permet d’en apprendre davantage sur le nouveau menu Démarrer de Windows 10

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui le trouvaient un peu vieillissant et pas toujours très ergonomique : le menu Démarrer va changer, en se montrant plus élégant et plus flexible. Même si les tuiles dynamiques vont rester, contrairement à ce que certaines rumeurs laissaient envisager en février dernier quant à leur disparition totale, Microsoft a prévu de les faire évoluer. Comme le montre la capture dévoilée par Microsoft, les vignettes profiteront d’un arrière-plan qui correspondra au choix de l’utilisateur concernant le thème clair ou le thème sombre.

La capture du nouveau menu Démarrer montre que l’affichage dynamique des tuiles a été désactivé. À l’heure actuelle, il est déjà possible de réaliser une telle opération en cliquant à l’aide du bouton droit sur la vignette, puis en choisissant les options Plus > Désactiver la vignette dynamique. Mais si vous le faites, les tuiles disposeront d’un bloc de couleur plutôt disgracieux. Ce qui n’est pas le cas de la nouvelle édition, qui profite d’un affichage en conformité avec Fluent Design, tandis que les applications de Microsoft et leurs nouvelles icônes se présentent dans de petits blocs translucides. De même, la partie gauche du menu Démarrer dispose d’icônes transparentes, alors que ces dernières s’affichent dans de gros blocs dans l’actuelle version de Windows 10.

Pas de quoi changer la face du monde, certes. Mais il reste encore du temps à Microsoft pour peaufiner le look de son nouveau menu. Pour le moment, on ignore quand cette nouvelle édition sera précisément déployée. Si Microsoft a prévu de diffuser une nouvelle édition de Windows 10 d’ici la fin de l’année, la 20H2, celle-ci devrait être mineure et n’offrir que des corrections de bugs. Y verra-t-on malgré tout le menu Démarrer, ou Microsoft compte-t-il le diffuser l’an prochain ?

Quoi qu’il en soit, on espère maintenant que ce menu relooké fera rapidement ses premiers pas dans une prochaine build du programme Windows Insider, qui permet de tester les nouvelles fonctionnalités de Windows 10 parfois avec 6 mois ou 1 an d’avance.