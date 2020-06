Windows 10 : un bug empêche la synchronisation des données sur Chrome et Edge

De nombreux utilisateurs de Windows 10 se plaignent d’un bug affectant plusieurs applications, dont Google Chrome, Microsoft Edge ou encore la plateforme Battle.net. Toutes sont victimes d’un problème similaire qui déconnecte systématiquement les utilisateurs à chaque redémarrage du système. Des soucis de sauvegarde empêchent également certaines données d’être synchronisées dans le Cloud.

La mise à jour Windows 10 de mai 2020 est disponible depuis quelques semaines déjà et malheureusement il apporte son lot de problèmes. La dernière en date affecte les utilisateurs de Google Chrome, mais pas seulement. La synchronisation des mots de passe, de l’historique de navigation et des cookies est une fonctionnalité essentielle de nos jours qui permet de se connecter sur n’importe quel PC ou smartphone sans être dérouté.

Depuis la dernière mise à jour majeure de l’OS de Microsoft, des messages s’enchaînent sur différents forums, notamment sur Reddit et sur les pages d’assistance de Chrome. Plusieurs utilisateurs se plaignent d’être systématiquement déconnectés de leur compte Google sur le navigateur à chaque redémarrage de Windows 10.

Le navigateur n’arrive sifflement plus à conserver les données de connexion qui disparaissent mystérieusement à tous les coups, comme si Chrome était lancé pour la toute première fois. Résultat, il faut reprendre à chaque fois le processus de connexion et c’est une situation bien ennuyeuse.

Microsoft Edge, OneDrive ou encore Battle.net sont victimes du même bug

Google affirme être au courant du problème, mais le bug est en réalité totalement indépendant de Chrome. Des utilisateurs de Microsoft Edge, de OneDrive ou encore du client Battle.net se plaignent du même bug. Tous y sont confrontés depuis l’installation de la mise à jour Windows 10 de mai 2020.

Outre les déconnexions intempestives, le bug provoque également des soucis avec les données de session. Les cookies et données d’extension ne sont pas correctement enregistrés même lorsque l’utilisateur est connecté. À l’heure où s’est lignes sont écrites, le problème n’est pas encore documenté et la réaction officielle de Microsoft est toujours attendue.

Ce n’est pas le seul bug dont est victime Windows 10 depuis la dernière mise à jour de fonctionnalités. Entre les problèmes avec les mémoires Intel Optane et ceux qui touchent la fonctionnalité de redémarrage à zéro, des problèmes apparaissent régulièrement au fil des semaines. L’efficacité du programme Insiders de Microsoft qui est censé permettre la remontée et la correction des bugs avant le déploiement des versions stables de l’OS est sérieusement remise en cause.